بايدن: سنحصل على 300 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال أشهر

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إن الولايات المتحدة ستحصل على 300 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بنهاية يوليو المقبل.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي: وقعنا عقدًا لشراء 100 مليون جرعة إضافية من لقاح شركة فايزر، و100 مليون جرعة أخرى من لقاح شركة مودرينا".

وفي وقت سابق، قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن المفوضية وافقت على جميع طلبات تصدير لقاحات كورونا إلى بريطانيا والولايات المتحدة واليابان ودول الخليج العربية.

وذكرت المتحدثة أن الاتحاد الأوروبي منح 37 ترخيصا لتصدير اللقاحات إلى 21 دولة في الفترة بين 30 يناير والعاشر من فبراير.