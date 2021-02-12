ألمانيا تعلن تأييدها لرئيس الحكومة الليبية الجديد

أفادت قناة العربية الاخبارية بأن ألمانيا أعلنت تأييدها لرئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد دبيبة مؤكدة حرصها على دعمه لاستقرار ليبيا.
كما ذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية، أن رئيس الحكومة الليبية الجديد من المقرر ان يتوجه في زيارة إلى مدينة بنغازي قريبا.
وقال السفير الألماني في تغريدة نشرها على حسابه الاثنين الماضي، اتفق سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد دبيبة على أولويات المرحلة المقبلة.
وأضاف السفير الألماني أنه أجرى "أول مكالمة ودية مع رئيس الوزراء المنتخب عبدالحميد دبيبة، حيث قمت بتهنئة وأكدت دعم ألمانيا الكامل للسلطة التنفيذية المؤقتة".
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