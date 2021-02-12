أصدرت وزارة خارجية البحرين بيانا ادانت فيه بشدة قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ باليستي تجاه مدينة (خميس مشيط) بالمملكة العربية السعودية.
وذكرت الخارجية في بيان ان مافعلته ميليشيا الحوثي عمل إرهابي جبان يعكس إصرارها على استهداف الأراضي السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
وفي سياق متصل أشادت بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وتصديها بحزم للاعتداءات الحوثية الآثمة.
وأكدت وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين في صف واحد مع المملكة العربية السعودية في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية وفي كل ما تتخذه من إجراءات رادعة من أجل ضمان أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
ودعت إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي وإدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة بأسرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية البحرينية: استهداف الحوثيين الأراضي السعودية عمل إرهابي جبان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.