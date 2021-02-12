رسميا سعر ومواصفات Xioami Redmi 9t ومميزاته وعيوبه وهل يستحق الشراء 2021 فلا شك أن الهاتف الجديد الذي أصدرته شركه شاومي في الفترة الأخيرة Xioami Redmi 9t والذي يعد نقله كبيره جدا لشركه شاومي ويعتبر هذا الهاتف هوا نسخه من poco m3 الذي تم طرحه أيضا في الفترة الأخيرة يختلف فقط عن البوكو انه تم أضافه كاميرا أضافية للتصوير الواسع والذي نال أعجاب المستخدمين لدي شركه شاومي تحاول شركه شاومي أن تفرض نفسها بين الشركات الأخري وتنافسهم لتحصل علي نسبه كبيره جدا من المبيعات في مصر والشرق الأوسط

مواصفات Xioami Redmi 9t

يأتي الهاتف بمعالج أداء قوي Snapdragon 662 مع أداء قوي لبطاريه الجهاز ويأتي الجهاز بوزن 199 جرام و بأبعاد 161.2×77.3×9.1 مم ويأتي الهاتف أيضا بمنفذ شريحتين تدعم الجيل الخامس وهذا يعد نقله كبيره لشركه شاومي ويتيح الجهاز تركيب كرت ميموري حتي 512 جيحا ويأتي ايضا شاشه Xioami Redmi 9t من نوع ips lcd وتأتي بدقه 1080 مع جوده ممتازه FHD وتأتي الشاشة بمعدل تحديث يصل اللي 90 هرتز أما بالنسبة لماده التصنيع فيأتي الجهاز بالكامل من البلاستيك وهذا ليس بجديد في هذه الفئة المتوسطة من الهواتف ويعد الجهاز طارد لقطرات المياه الخفيفة لأنة مصنوع من ماده البلاستيك

مواصفات كاميرات Xiaomi Redmi 9t

بالنسبة للكاميرات فتأتي الكاميرا الأمامية بدقه 8 جيجا بيكسل مع فتحه عدسه f 2.1 أما بالنسبة للكاميرا الخلفية فيأتي الجهاز بكاميرا رباعيه الأولي وتعد الكاميرا الأساسية تأتي بدقه 48 ميجا بيكسل وتأتي الكاميرا الثانية بدقه 8 ميجا بيكسل وهيا الخاصة بالتصوير الواسع أما الكاميرا الثالثة والرابعة فيأتو بنفس الدقة 2 ميجا بيكسل احدهما للبورتريه والثانية للعزل ويدعم الجهاز التصوير بجوده ممتازه بدقه FHD بدقه 1080 بمعدل التقاط 30 أطار في الثانية الواحدة نأتي بعد ذالك لسماعات الجهاز والذي يأتي بسماعتين ويعد الجهاز من الأجهزة التي تأتي ببطارية عملاقه للغايه والتي تبلغ 6000 مللي أمبير وبشحن سريع أيضا يأتي بقدره 18 واط كما يأتي الجهاز بنظام تشغيل اند رويد 10 مع واجهه تعد من احدث أصدارات شركه شاومي.

سعر Xioami Redmi 9t في مصر

تعد نسخه الـ 64 جيجا والتي تأتي ب 4 جيجا رام بسعر 2699 جنيه أما بالنسبة للنسخه الأخري والتي تأتي بمساحه تخزين 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام بسعر 2899 جنيه ويأتي الجهاز بأربع ألوان الرمادي والأخضر والبرتقالي والأزرق.