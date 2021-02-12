لائحة العطلات الرسمية في السعودية لهذا العام

الإجازات – العطلات الرسمية في السعودية تحتفل بها المملكة العربية السعودية وتشمل الأعياد الرسمية والدينية كما تحتفل بالأعياد المحلية والتي تستند على التقاليد الثقافية والإسلامية والدينية، وفي هذا المقال نوضح لكم الإجازات في السعودية.

الإجازات – العطلات الرسمية في السعودية

الإجازات – العطلات الرسمية في السعودية هي لكل مواطني السعودية على حد سواء، وأيضا للمقيمين في المملكة سواء كان المقيمين يعملون في القطاع العام أو في القطاع الخاص، وقد يكون هناك استثناء بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص وقد تختلف عدد أيام الإجازات من القطاع العام عن الخاص، ومن هذه المناسبات في عام 2021:

ذكرى الإسراء والمعراج للنبي محمد في يوم الموافق 2021/3/11. وفي يوم 12 من ربيع الأول عطلة المولد النبوي الشريف. وأيضا أجازة عيد الفطر بداية من يوم 2021/5/12 وتنتهي بعد ثلاث أيام. عطلة عيد الأضحى والذي مدتها أربع أيام ابتداً من يوم 2021/7/19. وهناك اجازات رسمية في السعودية وهي عطلات خاصة بالدراسة مثل نهاية نصف العام الدراسي والموافق يوم 2021/2/1 وتستمر الإجازات لمدة خمسة عشر يوم. إجازة نهاية العام الدراسي والتي تبدأ من يوم 2021/11/6. أما الإجازات الرسمية في السعودية فهما يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. عطلة يوم 2021/9/23 فهو اليوم الوطني في السعودية.

العطل الرسمية في السعودية 2021

هناك إجازات أيضا يتعطل فيها المواطنين ولكن ليست لكافة المواطنين قد يحصل عليها جميع العاملين سواء كان في القطاع العام أو الخاص ولكن ليس للجميع في نفس الوقت فهي خاصة بكل مواطن على حدى مثل:

العطلة التي تعطى للعاملين حين مرضهم. والإجازات التي تأخذها النساء حين فترة الوضع (الولادة). المرأة الأرملة تعطى إجازة أيضا لتقضي العدة. الإجازات التي بدون أجر. الإجازات التي تعطي للمضطرين لها وتسمي الاضطرارية. إجازات أداء الامتحانات. الإجازات السنوية.

لائحة الإجازات الرسمية

صدرت لائحة الإجازات الرسمية في السعودية والتي قررها مجلس المدينة في يوم 1426/2/16ه‍ والتي تنص على أن المواطنين يحق لهم الاستمتاع بالعطلات الرسمية في السعودية في نفس اليوم دون أي خصم من الراتب ومن هذه النصوص التي وردت باللائحة:

يحق للعامل أن يأخذ إجازة لمدة 15 يوم للقيام بالحج دون الخصم من راتبه.

إذا كان هناك يومين متتالين من والعطلات وبينهم يوم واحد يعد هذا اليوم أيضا عطلة.

وفي نهاية المقال فإن الإجازات – العطلات الرسمية في السعودية أما دينية أو دراسية كما يوجد العديد من العطلات الخاصة بالمواطنين في العمل وغيرها.