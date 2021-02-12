الإجازات – العطلات الرسمية في الإمارات حددها مجلس الوزراء وتشمل هذه العطلات القطاع الحكومي والقطاع الخاص لكي يحدث توازن بين الاقتصاد العام في دولة الإمارات في جميع القطاعات.

إجازة في بداية كل عام ميلادي والذي يوافق 1 يناير من كل عام.

إجازة عيد الفطر وتشمل من يوم الوقفة إلى ثالث يوم العيد.

إجازة يوم عرفة وأيام عيد الأضحى والتي توافق من يوم 9 ذي الحجة إلى اليوم 12 من نفس الشهر.

بداية كل سنة هجرية والتي توافق يوم 1 محرم.

يوم المولد النبوي الشريف والذي يوافق 12 ربيع أول من كل سنة هجرية.

عطلة يوم الشهيد والذي يوافق يوم 1 ديسمبر وأحيانا يتم ترحيله إلى يوم 29 من شهر نوفمبر.

إجازة يومي 1،2 من ديسمبر.

الإجازات – العطلات الرسمية في الإماراتإجازات المدارس في الإمارات ٢٠٢١

توحد دولة الإمارات العربية يوم بدء الدراسة بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة وأيضاً توحد الإجازات لكلا النوعين حيث:

تعطى إجازة ثلاث أسابيع وتسمى عطلة الشتاء وذلك كل عام دراسي ولجميع المدارس في الإمارات وتبدأ من 12 ديسمبر وتنتهي في 30 ديسمبر.

تكون مدة الدراسة 182 يوم على الأقل وذلك للمدارس غير الحكومية وبعدها إجازة نهاية العام أو إجازة الصيف وهي لا تزيد عن 8 أسابيع.

إجازات ٢٠٢١ في القطاع الخاص

في دولة الإمارات العربية كل مواطن يعمل في القطاع الخاص لديه العديد من الحقوق في العطلات والإجازات :

يحق له أخذ إجازة مرضية.

وبالنسبة للنساء فلها الحق في أخذ عطلة أو إجازة لممارسة الأمومة.

إجازة لأداء فريضة الحج.

ويعطى أيضا للرجال أجازة ممارسة الأبوة.

كما لا ينص القانون الإماراتي على أي إجازات رسمية للعاملين في القطاع الخاص في الإمارات على أخذ إجازة لأداء العمرة أو الحداد على الميت القريب.

ويعتبر يوم الجمعة هو الإجازة الأسبوعية لجميع العاملين.

الإجازات الرسمية في الإمارات للقطاعات الحكومية هما يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وفي نهاية المقال فإن الإجازات – العطلات الرسمية في الإمارات تقرر من قِبل المسؤولين والإجازة الأسبوعية في دولة الإمارات للقطاع الحكومي يومي الجمعة والسبت أما الخاص في يوم الجمعة.