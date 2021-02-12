الإجازات – العطلات الرسمية في الإمارات حددها مجلس الوزراء وتشمل هذه العطلات القطاع الحكومي والقطاع الخاص لكي يحدث توازن بين الاقتصاد العام في دولة الإمارات في جميع القطاعات.الإجازات – العطلات الرسمية في الإمارات
- إجازة في بداية كل عام ميلادي والذي يوافق 1 يناير من كل عام.
- إجازة عيد الفطر وتشمل من يوم الوقفة إلى ثالث يوم العيد.
- إجازة يوم عرفة وأيام عيد الأضحى والتي توافق من يوم 9 ذي الحجة إلى اليوم 12 من نفس الشهر.
- بداية كل سنة هجرية والتي توافق يوم 1 محرم.
- يوم المولد النبوي الشريف والذي يوافق 12 ربيع أول من كل سنة هجرية.
- عطلة يوم الشهيد والذي يوافق يوم 1 ديسمبر وأحيانا يتم ترحيله إلى يوم 29 من شهر نوفمبر.
- إجازة يومي 1،2 من ديسمبر.
توحد دولة الإمارات العربية يوم بدء الدراسة بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة وأيضاً توحد الإجازات لكلا النوعين حيث:
- تعطى إجازة ثلاث أسابيع وتسمى عطلة الشتاء وذلك كل عام دراسي ولجميع المدارس في الإمارات وتبدأ من 12 ديسمبر وتنتهي في 30 ديسمبر.
- تكون مدة الدراسة 182 يوم على الأقل وذلك للمدارس غير الحكومية وبعدها إجازة نهاية العام أو إجازة الصيف وهي لا تزيد عن 8 أسابيع.
في دولة الإمارات العربية كل مواطن يعمل في القطاع الخاص لديه العديد من الحقوق في العطلات والإجازات :
- يحق له أخذ إجازة مرضية.
- وبالنسبة للنساء فلها الحق في أخذ عطلة أو إجازة لممارسة الأمومة.
- إجازة لأداء فريضة الحج.
- ويعطى أيضا للرجال أجازة ممارسة الأبوة.
- كما لا ينص القانون الإماراتي على أي إجازات رسمية للعاملين في القطاع الخاص في الإمارات على أخذ إجازة لأداء العمرة أو الحداد على الميت القريب.
- ويعتبر يوم الجمعة هو الإجازة الأسبوعية لجميع العاملين.
- الإجازات الرسمية في الإمارات للقطاعات الحكومية هما يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
وفي نهاية المقال فإن الإجازات – العطلات الرسمية في الإمارات تقرر من قِبل المسؤولين والإجازة الأسبوعية في دولة الإمارات للقطاع الحكومي يومي الجمعة والسبت أما الخاص في يوم الجمعة.
- ماسك الكركم الرهيب لإزالة التجاعيد وشد الوجه في المنزل
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الإجازات – العطلات الرسمية في الإمارات حددها مجلس الوزراء وتشمل هذه العطلات القطاع الحكومي والقطاع الخاص لكي يحدث توازن بين الاقتصاد العام في دولة الإمارات في جميع القطاعات.الإجازات – العطلات الرسمية في الإمارات
- إجازة في بداية كل عام ميلادي والذي يوافق 1 يناير من كل عام.
- إجازة عيد الفطر وتشمل من يوم الوقفة إلى ثالث يوم العيد.
- إجازة يوم عرفة وأيام عيد الأضحى والتي توافق من يوم 9 ذي الحجة إلى اليوم 12 من نفس الشهر.
- بداية كل سنة هجرية والتي توافق يوم 1 محرم.
- يوم المولد النبوي الشريف والذي يوافق 12 ربيع أول من كل سنة هجرية.
- عطلة يوم الشهيد والذي يوافق يوم 1 ديسمبر وأحيانا يتم ترحيله إلى يوم 29 من شهر نوفمبر.
- إجازة يومي 1،2 من ديسمبر.
توحد دولة الإمارات العربية يوم بدء الدراسة بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة وأيضاً توحد الإجازات لكلا النوعين حيث:
- تعطى إجازة ثلاث أسابيع وتسمى عطلة الشتاء وذلك كل عام دراسي ولجميع المدارس في الإمارات وتبدأ من 12 ديسمبر وتنتهي في 30 ديسمبر.
- تكون مدة الدراسة 182 يوم على الأقل وذلك للمدارس غير الحكومية وبعدها إجازة نهاية العام أو إجازة الصيف وهي لا تزيد عن 8 أسابيع.
في دولة الإمارات العربية كل مواطن يعمل في القطاع الخاص لديه العديد من الحقوق في العطلات والإجازات :
- يحق له أخذ إجازة مرضية.
- وبالنسبة للنساء فلها الحق في أخذ عطلة أو إجازة لممارسة الأمومة.
- إجازة لأداء فريضة الحج.
- ويعطى أيضا للرجال أجازة ممارسة الأبوة.
- كما لا ينص القانون الإماراتي على أي إجازات رسمية للعاملين في القطاع الخاص في الإمارات على أخذ إجازة لأداء العمرة أو الحداد على الميت القريب.
- ويعتبر يوم الجمعة هو الإجازة الأسبوعية لجميع العاملين.
- الإجازات الرسمية في الإمارات للقطاعات الحكومية هما يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
وفي نهاية المقال فإن الإجازات – العطلات الرسمية في الإمارات تقرر من قِبل المسؤولين والإجازة الأسبوعية في دولة الإمارات للقطاع الحكومي يومي الجمعة والسبت أما الخاص في يوم الجمعة.
- ماسك الكركم الرهيب لإزالة التجاعيد وشد الوجه في المنزل
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