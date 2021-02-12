لائحة العطلات الرسمية في الكويت

تتنوع أسباب العطلات الرسمية في الكويت ما بين المناسبات الدينية والاحتفالات الوطنية، ويتم تحديد مواعيد وعدد أيام العطلات الرسمية في دولة الكويت مسبقًا قبل بداية السنة الميلادية، لكن قد تتغير بعض مواعيد الاحتفالات الدينية بسبب تأخر أو تقدم ظهور هلال الشهر الهجري الجديد.

العطلات الرسمية في الكويت

تهتم دولة الكويت بالاحتفالات الدينية الإسلامية بشكل واضح، فهي تمنح العاملين بالدولة إجازة رسمية بأجر كامل خلال أيام الاحتفالات، ليتمكنوا من ممارسة الشعائر الدينية والاهتمام بأسرهم على أكمل وجه، كما تهتم أيضًا بالمناسبات العالمية والوطنية، ومن هذه الإجازات ما يلي:

عطلة رأس السنة الميلادية

تمنح دولة الكويت العاملين بها إجازة رسمية بأجر كامل لمدة يوم واحد؛ للاحتفال ببداية السنة الميلادية، ويكون في الأول من يناير من كل عام.

العطلات الرسمية الوطنية

تحتفل دولة الكويت باليوم الوطني وتعتبره عطلة رسمية، ويكون في يوم الخميس الموافق 25 من شهر فبراير، ويضاف إليه الاحتفال بيوم التحرير في يوم الجمعة الموافق 26 من شهر فبراير، وهذان اليومان إجازة رسمية.

إجازة الإسراء والمعراج

تمنح دولة الكويت إجازة رسمية في يوم الاحتفال بمعجزة الإسراء والمعراج، ويكون يوم الخميس الموافق 11 من شهر مارس ولمدة يوم واحد فقط.

إجازة عيد الفطر المبارك

تبدأ عطلة عيد الفطر المبارك من يوم الخميس الموافق 13 من شهر مايو وحتى يوم السبت الموافق 15 من نفس الشهر، ولمدة ثلاثة أيام متتالية.

إجازة عيد الأضحي المبارك

تقرر أن تبدأ إجازة عيد الأضحي المبارك في يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر يوليو وحتى يوم الأربعاء الموافق 21 يوليو؛ لمدة يومان.

عطلة رأس السنة الهجرية

تقرر أن تكون عطلة رأس السنة الهجرية في يوم 9 من شهر أغسطس، ولمدة يوم واحد بأجر كامل.

إجازة المولد النبوي الشريف

أما إجازة المولد النبوي الشريف فستكون يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر.

تتعدد العطلات الرسمية في الكويت وتختلف في المواعيد وعدد الأيام، فمنها ما يكون لمدة يوم واحد ومنها ما يصل إلى ثلاثة أيام، وتتميز دولة الكويت بالاحتفال لمولد النبوي والإسراء والمعراج، رغم عدم اهتمام بعض الدول العربية الأخرى بهم.