لائحة العطلات الرسمية في مصر لهذا العام

الإجازات – العطلات الرسمية في مصر كثيرة فمنها الأعياد الدينية المسيحية والإسلامية والعطلات الرسمية ومنها الأعياد الترفيهية ونذكر لكم في هذا المقال كافة الإجازات في جمهورية مصر العربية.

في بداية السنة في السابع من يناير إجازة عيد الميلاد المجيد.

إجازة يوم 25 يناير بمناسبة عيد الشرطة وعيد الثورة.

إجازة بداية العام الهجري والموافق 1 من محرم.

إجازة الاحتفال بمولد سيدنا محمد في يوم 12 من ربيع الأول.

إجازة عيد تحرير طابا في اليوم التاسع عشر من مارس.

إجازة عيد تحرير سيناء وهو في الرابع والعشرون من شهر أبريل.

عطلة الأول من مايو وهو يوم عيد العمال.

إجازة 6 أكتوبر وهو عيد القوات المسلحة.

عطلة يوم 23 من يوليو بمناسبة قيام الثورة في مثل هذا اليوم.

عطلة عيد شم النسيم والذي يكون تبعا للتقويم القبطي في الأول من برمودة.

إجازة أيام عيد الفطر.

إجازة يوم عرفة وأيام عيد الأضحى المبارك بداية من 9 ذي الحجة حتى 13 من نفس الشهر.

الإجازات – العطلات الرسمية في مصرالإجازات الرسمية للمسيحيين في مصر ٢٠٢١

هي عطلات رسمية يحتفل بها المسيحيون في مصر ومنها:

عيد الأول من توت وهو يوم رأس السنة القديم.

عطلة عيد ميلاد السيد المسيح أو المجيد وهو موافق 29 من كيهك.

إجازة عيد الغطاس.

إجازة عيد دخول سيدنا عيسى وأمه مصر.

إجازة عيد دخول سيدنا عيسى ورجوعه إلى القدس.

إجازة عيد نياحة العذراء وعيد الصعود وغيرها من الإجازات الأخرى.

إجازات الأعياد والمناسبات المصرية للمسلمين

هي عبارة عن الأعياد التي يتشارك المصريين مع العالم الإسلامي كله في الاحتفال بها ومنها:

عطلة بداية السنة الهجرية والموافق 1 من محرم.

إجازة عيد مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الثاني عشر من ربيع الأول.

إجازة عيد الفطر وهو في اليوم الأول من شوال.

إجازة وقفة عرفة وأيام عيد الأضحى المبارك والتي تستمر لخمس أيام

كما يحتفل المصريين أيضا بيوم عاشوراء والموافق 10 من شهر محرم.

يوجد عطلات وإجازات أخرى رسمية مثل عطلة الأسبوع وهي يومي الجمعة والسبت.

وأيضاً عطلات المدارس مثل عطلة نصف العام الدراسي والتي تكون في شهر يناير وعطلة نهاية العام الدراسي.

وفي النهاية فإن مصر لديها العديد من العطلات الرسمية ومنها ما تشترك فيه مع الدول الإسلامية وهناك ما هو خاص فقط بالمصريين وفي النهاية نكون قد ذكرنا لك كافة الإجازات – العطلات الرسمية في مصر.