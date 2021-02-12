أخبار اليمن : المؤتمر يرحب بقرار البرلمان الأوروبي بشأن اليمن ويأمل إجبار التحالف على ايقاف عدوانه

المؤتمر يرحب بقرار البرلمان الأوروبي بشأن اليمن ويأمل إجبار التحالف على ايقاف عدوانهرحب المؤتمر الشعبي العام بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي الذي دعا لوقف العدوان وانسحاب جميع القواتِ الأجنبية من اليمن والتأكيد على ان الحل في اليمن لن يكون إلا بعملية تفاوض شاملة بقيادة يمنية.

كما اشاد المؤتمر بما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الاوروبي من مطالب بإيقاف تصدير الاسلحة الى تحالف العدوان ورفع الحصار عن سفن نقل الوقود الى اليمن ودعوته إلى تعليق حقوق التصويت للسعودية والإمارات في الهيئات الحاكمة لـ"اليونسكو"، ريثما يتم إجراء تحقيق مستقل ونزيه في مسؤوليات البلدين في تدمير التراث الثقافي لليمن.

واكد المؤتمر الشعبي العام ان قرار البرلمان الأوروبي يمثل موقفاً ايجابياً يضاف الى المواقف التي ظهرت اخيرا من قبل الإدارة الامريكية بشان اليمن، معبراً عن امل المؤتمر في ألا تظل هذه المواقف مجرد تصريحات سياسية، داعياً الى تحويلها الى وسائل عملية لإجبار تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات ايقاف الحرب ورفع الحصار والسماح بذهاب اليمنيين الى تسوية خلافاتهم دون أي تدخلات خارجية.

واختتم المؤتمر تصريحه بالتأكيد على ان تحقيق السلام والحفاظ على وحدة وسيادة وامن واستقرار اليمن هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة.