موسكو : الدول الغربية تشارك كييف جرائمها فى شرق أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولى حول أوكرانيا اليوم الخميس، إنه "من اللافت أن المشاركين فى "رباعية نورماندى"، وخاصة ألمانيا وفرنسا، ودول أخرى لم ترفض الحوار مع حركة أنصار الله "الحوثيين" فى اليمن على سبيل المثال، ومع ممثلى المعارضة السورية أو الفنزويلية، ومع كيانات غير معترف بها فى شرقى المتوسط" فى الوقت الذى تثير فيه المبادرات للحوار المباشر بين كييف ودونباس "ردود فعل عصبية لديهم".

وتابع نيبينزيا قائلا إن "من يدعمون طرفا واحدا فى النزاع الأوكرانى وخلافا للوقائع يشجعون المزاعم عن العدوان الروسى، ولا يمكنهم أن يسموا أنفسهم بالوسطاء، فإنكم متورطون فى جرائم كييف التى ترتكبها ضد سكان دونباس".

وشدد نيبينزيا على أن أوكرانيا لم تنفذ أى بند من بنود اتفاقيات مينسك للتسوية، بما فى ذلك العفو عن الأشخاص الذين على علاقة بالأحداث فى دونباس، مشيرا إلى أن القضايا الجنائية لا تزال مفتوحة ضد هؤلاء الذين شملهم تبادل الأسرى بين كييف وقوات "الدفاع الذاتي" بشرق أوكرانيا.

كما أشار المندوب الروسى إلى عدم عودة الروابط الاقتصادية بين المنطقة وباقى الأراضى الأوكرانية، وعدم إجراء الحوار حول مستقبل الإدارة الذاتية فى دونيتسك ولوجانسك، وعدم إجراء الإصلاح الدستورى الذى يجب أن يحدد الوضع الخاص لمناطق دونيتسك ولوغانسك ضمن أوكرانيا، وفقا لبنود اتفاقيات مينسك.