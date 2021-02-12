صفعة لـ ترامب.. مشروع قانون لإزالة اسمه من هذا المكان

قدمت جمعية ولاية نيويورك، أمس الأربعاء، مشروع قانون لإعادة تسمية حديقة دونالد ترامب العامة الواقعة في مدينة نيويورك.

ووفقًا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، صوتت لجنة السياحة في نيويورك، بأغلبية 14 صوتًا مقابل 7 للمضي قدمًا في التشريع.

وطرحت عضو الجمعية الديمقراطية، نيلي روزيتش، الفكرة لأول مرة قبل أربع سنوات في مشروع قانون اقترحت فيه إعادة تسمية الحديقة على اسم هيذر هاير، التي قُتلت في عام 2017 تحت أقدام سيارة خلال حشد احتجاجًا على تجمع قومي للأشخاص من ذوي البشرة البيضاء في شارلوتسفيل، فيرجينيا.

وقالت روزيتش لصحيفة "بوليتيكو": "يجب أن تعكس حدائقنا سكان نيويورك الذين يمكننا أن نفخر بهم، سكان نيويورك الذين عبروا عن قيمنا".

وأضافت: "هناك الكثير من سكان نيويورك الآخرين الذين يستحقون شرف تسمية حديقة باسمهم".

جدير بالذكر أن السيناتور الديمقراطي براد هويلمان، قدم طرحًا مماثلًا في عام 2020.

وكانت الحديقة التي تبلغ مساحتها 430 فدانًا على حدود مقاطعتي بوتنام وويستشيستر، غير مستغلة إلى حد كبير منذ أن تبرع ترامب بالأرض التي تحمل اسمه، في عام 2006.

وتم توقيع اتفاقية في عام 2006 تنص على أن يكون اسم دونالد ترامب "بارزًا على الأقل عند كل مدخل للعقارات التي يمتلكها".