سوريا.. سماع دوى انفجار فى محيط بلدة خان أرنبة بالقنيطرة

أفاد التلفزيون الرسمي السوري، في نبأ عاجل له منذ قليل، بسماع دوى انفجار فى محيط بلدة خان أرنبة فى القنيطرة. وأمس الخميس، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات إسرائيلية شنت ضربات جوية استهدفت شحنة أسلحة للميليشيات الموالية لإيران عند الحدود السورية-العراقية شرقي دير الزور. كما كشف المرصد أن "القصف الإسرائيلي استهدف مراكز عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية ومستودعات ضمن معامل الدفاع غرب مدينة مصياف بريف حماة، والتي تتواجد فيها ميليشيات إيرانية من جنسيات سورية وغير سورية، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن.

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