البنك المركزي السعودي يعلن إطلاق نظام المدفوعات الفورية 21 فبراير

إطلاق نظام المدفوعات الفورية في 21 فبراير، أعلن البنك المركزي السعودي من خلال احدى الصحف المشهورة في المملكة العربية السعودية عن إطلاق نظام جديد للمدفوعات الفورية في 21 من شهر فبراير، علماً بأنه تم الإعلان عنه بشكل رسمي بعد إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لتفعيل هذا النظام مع عدد من البنوك السعودية، وبمجرد أن يتم تطبيق إطلاق النظام يتيح إمكانية المؤسسات المالية والشركات والأفراد من إتمام عمليات التحويل المالي التي تتم بين البنوك المختلفة، علماً على أن هذا النظام متاح على مدار اليوم 24 ساعة ومستمر طوال فترة الأسبوع، ومن خلال هذا المقال نعرض لكافة متابعي موقعنا ثقفني تفاصيل نظام المدفوعات الفورية.

الهدف من تطبيق نظام المدفوعات:

ومن الجدير بالذكر أن النظام وتطبيقه في المرحلة التجريبية تم تحت إشراف البنك المركزي، وهذه تعد الخطوة الأساسية لتعزيز مركز المملكة العربية السعودية خاصة بعد الفترة الأخيرة التي تسعى فيها السعودية وتحقيق رؤية 2030، بالإضافة إلى أن المملكة العربية السعودية تعد من إحدى الدول المتقدمة في خدمات القطاع المصرفي والتقنية المالية وتحويلها إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية، علماً بأن النظام يساهم في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج التطور التي تسعى لها المملكة، في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

نظام المدفوعات السعودية:

يعد هذا النظام من أكثر النظم المالية التي يهتم بها البنك المركزي السعودي خاصة بعد اقتراب موعد إطلاق النظام، حيث أن النظام الذي طورته المدفوعات السعودية يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال زيادة فاعلية التعاملات المالية بين البنوك والمؤسسات والأشخاص والشركات، بالإضافة إلى تحسين المنتجات المالية الحالية، وإدارة التدفقات النقدية لقطاع الأعمال، بالإضافة إلى أنه يساهم في زيادة الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد، بالإضافة إلى تفعيل الابتكار في الخدمات المالية علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين.

ومن الجدير بالذكر أن نظام المدفوعات التي تم الإعلان عن إطلاقه خلال الأيام القادمة يتم بشكل سلس متفق عليه وسهل بين البنوك السعودية وشركات التقنية المالية، علماً بأنه يساهم في خفض التكلفة التشغيلية، بالإضافة إلى توفير حلول مبتكرة للقطاع المالي، وفور تفعيله سيتيح للأشخاص المستفيدين من التعاملات الاستفادة منه في تنفيذ الحوالات المالية بين البنوك المحلية بشكل فوري وبرسوم أقل من المقدرة له دفعها، وهذا وفقاً للخطة التي رسمها البنك المركزي السعودي أثناء الإشراف.

قطاع البنوك

قطاع التأمين

قطاع التمويل

قطاع المدفوعات والتقنيات المالية

قطاع الصرافة

قطاع المعلومات الائتمانية

القطاعات المالية لإشراف البنك المركزي السعودي: