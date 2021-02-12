عاجل: فتح باب التقديم على وظائف كلية الملك فهد الأمنية أول عبر أبشر للتوظيف

يبدأ صباح غداُ السبت فتح باب التقديم في وظائف كلية الملك فهد الأمنية الجديدة للنساء برتبة جندي أول وفقا لما اعلنته الإدارة العامة للقبول المركزي ، وسوف يكون التسجيل متوفراً عبر بوابة أبشر توظيف اعتبارا من يوم السبت 1 رجب الموافق 13 فبراير 2021 على أن يستمر باب التقديم مفتوحاً لمدة 6 أيام وحتى يوم الخميس الموافق السادس من شهر رجب، وأعلنت الوزارة الداخلية عن الشروط المطلوبة وخطوات التقديم على وظائف كلية الملك فهد الأمنية، كما أعلنت عن المستندات اللازمة للتسجيل في وظيفة جندي أول للنساء عبر أبشر توظيف.

وظائف كلية الملك فهد الأمنية للنساء 1442

وأوضحت وزارة الداخلية كافة الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف كلية الملك فهد الأمنية على رتبة جندي أول للنساء، حيث اشترطت أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية غير متزوجة من رجل يحمل جنسية غير سعودية، كما يجب أن تكون حاصلة على الدبلوم على الأقل مع تقديم بطاقة تسجيل مهني، أيضا يشترط أن تكون المتقدمة تحمل هوية وطنية سارية وألا تكون قد سبق لها التوظيف بأحد الوظائف التابعة للخدمة العسكرية، وأخيراً يجب أن تكون حسنة السلوك والسمعة وألا تكون قد تعرضت للفصل أو أحكام قضائية، وذلك على أن تقوم المتقدمة بتقديم شهادة تصنيف للمؤهل الصحي مع اجتيازها كافة إجراءات القبول، مع العلم أن التقديم على وظائف كلية الملك فهد الأمنية للنساء متاح فقط عبر بوابة أبشر للتوظيف.

وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الشؤون العسكرية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، قد قامت في شهر يونيو الماضي بالإعلان عن فتح باب التسجيل في الدورة رقم 50 من دورات تأهيل الضباط الجامعيين في كلية الملك فهد الأمنية، والمخصصة للطلبة المتخرجين الحاصلين علي درجة البكالوريوس، وأعلنت أن باب التقديم متاح عبر منصة أبشر الإلكترونية بداية من يوم الأربعاء الثامن عشر من شهر شوال الماضي الموافق العاشر من شهر يونيو , كما أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن التخصصات المطلوبة للقبول في دورة وزارة الداخلية للضباط الجامعيين رقم 50.

وشملت التخصصات المطلوبة مجالات الطب والصيدلة ومجال الحاسب الآلي ومجال الهندسة والتربية ومجال العلوم الإدارية ومجال العلوم الطبية التطبيقية , وكذلك تخصص اللغة العربية وتخصص القانون ومجال الهندسة التقنية ومجال العلوم الاجتماعية ومجال اللغات والترجمة ومجال الصحافة والإعلام , بالاضافة إلى تخصص الشريعة والدراسات الإسلامية ومجال العلوم والدراسات البحرية.

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية أن باب التقديم سوف يكون مفتوحا لمدة ستة أيام وحتي الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر شوال الماضي الموافق السادس عشر من شهر يونيو , كما كشفت الوزارة عن خطوات التسجيل في دورة وزارة الداخلية للضباط الجامعيين رقم 50 , ويتم ذلك من خلال التوجه إلى موقع بوابة أبشر التوظيف ثم إدخال طلب الالتحاق الأولي ثم بعد ذلك تعبئة كل البيانات المطلوبة بشكل دقيق وأخيرا اختيار التخصص المعلن عنه.

ومن جهتها دعت منصة أبشر الإلكترونية الطلاب المتقدمين للتسجيل في دورة وزارة الداخلية للضباط الجامعيين رقم 50 إلى الحرص الشديد عند تعبئة البيانات المطلوبة في منصة أبشر للتوظيف وتحري الدقة في عملية إدخال البيانات , حيث أن الطالب المتقدم هو من يتحمل المسئولية الكاملة عن مدي صحة بياناته , وقالت وزارة الداخلية في هذا السياق انه سوف يتم الإعلان عن أسماء المقبولين من خلال رسالة نصية SMS يتم إرسالها إلى الطلاب المقبولين علي الأرقام المسجلة أثناء عملية التقديم , وأضافت الوزارة انه سوف لن يتم قبول أي طلبات التحاق إلا عبر منصة أبشر توظيف الإلكترونية وسوف يتم أيضا استبعاد كل طلبات التسجيل الغير صحيحة أو الغير مكتملة.