اطلع أسعار البنزين الجديدة في السعودية فبراير 2021 -1442 رسميًا “بداية من اليوم” بقرار شركة أرامكو العملاقة

أسعار البنزين الجديدة في السعودية فبراير 2021 -1442 يتساءل عنها كل مواطن في المملكة بعد أن أعلنت شركة أرامكو السعودية أسعار البنزين الجديدة فأصبح الخبر يهم كافة المواطنين والمقيمين في السعودية، فالجميع يبحثون عن زيادة أسعار البنزين الجديدة في السعودية والقيمة المضافة على سعر اللتر، وخاصة أن أسعار الوقود الجديدة في السعودية قد تواجه زيادة على في الأسعار.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية

أسعار البنزين الجديدة في السعودية فبراير 2021 حسبما أعلنتها شركة أرامكو السعودية للوقود للتطبيق الأيام الماضية تشمل التالي:

سعر بنزين 91 عند 1.81 ريالا لكل لتر

سعر بنزين 95 عند 1.94 ريالا للتر

لتر الديزل بلغ سعره 0.52 هللة.

لتر الكيروسين بلغ سعره 0.70 هللة.

أسعار الوقود في السعودية يناير 2021

كانت شركة أرامكو قد أعلنت أسعار الوقود في السعودية يناير 2021 التى تم تطبيقها خلال الشهر الماضي تشمل التالي:

– سعر بنزين 91: 1.62 ريال سعودي. – سعر بنزين 95: 1.75 ريال سعودي. – سعر ديزل: 0.52 ريال سعودي. – سعر غاز البترول المسال: 0.75 ريال سعودي. – سعر الكيروسين: 0.70 ريال سعودي.

تطبيق أسعار البنزين في السعودية شهرية

جاء تعديل تطبيق أسعار البنزين في السعودية شهرية بدلاً من ربع سنوية ضمن قرارات السلطات السعودية بشأن تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه لتكون جميعها بمراجعة شهرية بما يضمن المتابعات وفق الأسواق العالمية والتحديث الدولي.

وأكدت شركة أرامكو أن يتم تطبيق أسعار البنزين الجديدة شهريًا في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ثم يكون التطبيق صباح اليوم الحادي عشر، وتعلن بشكل رسمى في كافة وسائل الإعلام.

أسعار البنزين في السعودية خلال 2020

ونرصد مراجعة دورية عن أسعار البنزين في السعودية خلال 2020 لبيان قائمة بمتابعة الأسعار على النحو التالي:

الشهر بنزين 91 (ريال لكل لتر) بنزين 95 (ريال لكل لتر)

يناير 1.50 2.05

فبراير 1.55 2.11

مارس 1.55 2.05

أبريل 1.31 1.47

مايو 0.67 0.82

يونيو 0.90 1.08

يوليو 1.29 1.44

أغسطس 1.43 1.60

سبتمبر 1.47 1.63

أكتوبر 1.44 1.59

نوفمبر 1.44 1.58

ديسمبر 1.42 1.55

والجدير بالذكر أن أسعار البنزين الجديدة في السعودية فبراير 2021 تأتى بمراجعة دقيقة في إطار تلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات؛ وكذلك وقود الديزل للشاحنات، ووقود البنزين بنوعيه 91 و95 بما يضمن جودة الوقود طوال دورة إنتاجه من المصدر حتى وصوله إلى خزان العملاء؛ برقابة شركة أرامكو.

.تحديث

ومن المقرر أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين التي أعلنتها شركة أرامكو، مساء اليوم الأربعاء، صباح الخميس الحادي عشر من فبراير الجاري. وقد تصدرت أسعار الوقود في السعودية، صدارة اهتمامات الكثيرين من المواطنين والمقيمين عبر منصات التواصل الاجتماعي خاصة موقع تويتر، تزامنا مع إعلان شركة عملاق النفط السعودي «أرامكو» عن الأسعار الجديدة.

ويتم تعديل أسعار منتجات الطاقة، كل شهر حسب التغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية، حيث تكون الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا… وفي فبراير من العام الماضي، أعلنت «أرامكو» تعديل فترة المراجعة الدورية للأسعار من ربع سنوية إلى شهرية؛ حيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات «حوكمة» تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

هذا ولا تزال أسعار الوقود الجديدة والبحث عنها تتصدر عمليات البحث على موقع جوجل بالإضافة إلى موقع التواصل الاجتماعي الأخرى، وقد أعلنت شركة النفط العملاقة أرمكو الأسعار الجديدة للبنزين لشهر فبراير في المملكة مساء الخميس، وكانت على النجو التالي: سعر بنزين 91 عند 1.81 ريالا لكل لتر، بينما سجل سعر بنزين 95 عند 1.94 ريالا للتر، ومن المقرر أن تطبق هذه الأسعار بداية من اليوم.

وتقوم شركة أرمكو السعودية بتوفير أنواع الوقود المختلفة لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات؛ في المملكة، حيث توفر وقود البنزين بنوعيه 91 و95. بالإضافة إلى المشتقات الأخرى، كوقود الديزل للشاحنات والمركبات الأخرى.

وحسب ما صرحت به أرمكو أن الوقود يمر بمراحل عدة، طوال دورة إنتاجه من المصدر حتى وصوله إلى خزان العملاء؛ حيث يخضع الوقود لاختبارات عديدة، وتصدر بشأنه الشهادات، كما أنه يتم حقنه بصبغات مختلفة لتسهيل مهمة التعرُّف عليه بصريًّا، والتحكم في جودته أثناء الضخ، مشيرةً إلى أن جميع أنواع البنزين لديها تتميز بخلوِّها من الرصاص.

أسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير

أسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير2021، تتغير كل شهر حسب أسعار النفط العالمية، وبالتحديد تكون في العاشر من كل شهر ميلادي، وتطبق في اليوم التالي للإعلان، وجاءت الأسعار الجديد حسبما أعلنتها شركة أرامكو السعودية، كالتالي:

سعر بنزين 91 عند 1.81 ريالا لكل لتر

سعر بنزين 95 عند 1.94 ريالا للتر

لتر الديزل بلغ سعره 0.52 هللة.

لتر الكيروسين بلغ سعره 0.70 هللة.