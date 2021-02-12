هناتف Xiaomi mi 11 ، وهو أحدث الهواتف الذكية التي ابتكرتها شركة شاومي وهي المعروف عنها التميز والرقي، وشاومي هي شركة يابانية متخصصة في صناعة الهواتف المحمولة، وقد أصبحت تنافس اكبر الشركات على الرغم أنها ظهرت مؤخرا، وتعمل شركة شاومي على التحديث المستمر لهواتفها حتى تستطيع مواكبة التطور التكنولوجي والذي أصبح يواجهنا.

ويتميز هاتف Xioami mi 11 عن هاتف xiome me 1 أنه ذات تصميم أنيق وإمكانيات جيدة، حيث يتميز بزيادة حجم الشاشة كما أنه المعالج للهاتف هو snapdragon888 وهذا المعالج هو أحدث اصدارات شركة كوالكوم، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على مزايا الهاتف وعيوبه وسعره.

وزن الهاتف 194 جرام، أبعاد الهاتف هي 164.3*74.6*8.6 ملم.

يحتوي الهاتف على معالج qualcomm Snapdragon 888،

شرائح الاتصال من النوع النانو

يدعم جميع شبكات الاتصال من الجيل الثاني حتى الجيل الخامس.

نظام التشغيل Android 10 وواجهة miui 11

مساحة الشاشة 6.81 إنش ودقة الشاشة 3200*1440 بيكسل بمعدل 515 بيكسل

الهاتف له اكثر من لون منها الابيض والاخضر والازرق .

دقة الكاميرا الأمية للهاتف 20 ميجا بكسل والعادية بفتحة F/2.3، والكاميرا الخلفية عبارة 3 كاميرات وتأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجا بكسل بمستشعر Samsung ISOCELL HMX.

الهاتف مزود بميكرفون ثانوي يعمل على عزل الضوضاء اثناء التحدث .

لا يدعم الهاتف سماعة أذن.

لا يدعم الهاتف كارت ميموري .

ارتفاع حرارة الهاتف عند استخدام الالعاب الثقيلة.

لا يوجد فرق عن هاتف xiaiomi mi 10 في الكاميرات .

هاتف Xiaomi mi 11

شهادة الضمان .

شاحن سريع للبطارية

Usb tybe c وهو سلك خاص

كتيب التعليمات

إسكرينة للهاتف

دبوس لإزالة شرائح الاتصال.

سعر الجهاز سعة 128 جيجا ورامات 8 جيجا 14000جنيه مصري.

سعر الجهاز سعة 256 جيجا مع رامات 8 جيجا ب15000جنيه مصري.

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مواصفات هاتف Xiaomi me 11:عيوب هاتف Xiaomi mi 11:علبة هاتف Xiaomi mi 11:سعر هاتف Xiaomi mi :