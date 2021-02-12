السعودية تعلن توقيف العشرات فى أمن الدولة ووزارة الدفاع بتهم فساد

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جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة فى بيان على حسابها الرسمى على "تويتر" الخميس: "بتعاونكم باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 490 جولة رقابية خلال شهر جمادى الآخرة (يناير) 1442، والتحقيق مع 411 متهما فى قضايا جنائية وإدارية".
وبينت الهيئة أن بين الموقوفين "موظفين من رئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ووزارة الدفاع"، مشيرة إلى "تورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير".
وأوضحت أنه جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء، ودعت المواطنين للمساهمة بحماية المال العام والحفاظ عليه بالإبلاغ عن أى شبهات فساد مالى أو إداري.
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