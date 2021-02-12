الديمقراطيون: ترامب كان يدرك جيدا ما يفعله يوم اقتحام الكونجرس

قال الديمقراطيون الذين يسعون لإدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة "تحريض مؤيديه على اقتحام مبنى الكونجرس"، إن ترامب كان يعلم جيدا ما يقوم به عندما دعا أنصاره للاحتشاد.
وفي اليوم الثالث من المحاكمة، قدم الأعضاء الديمقراطيون بمجلس النواب المثال تلو الآخر عن ممارسات ترامب قبل الهجوم لتوضيح نواياه عندما دعا مؤيديه إلى الذهاب إلى مبنى الكونجرس و"القتال بضراوة".
وقال جيمي راسكين مدير فريق الديمقراطيين في المحاكمة: "لم يكن ما حدث يوم السادس من يناير تحولا مفاجئا عن سلوك طبيعي ملتزم بالقانون ونهج سلمي، بل كان هذا أسلوبه الأساسي".
وصرحت النائبة الديمقراطية ديانا ديجيتي بأنه عندما وجهت السلطات تهما جنائية لعدد ممن اقتحموا الكونجرس، قالوا إنهم كانوا يعتقدون أنهم ينفذون أوامر ترامب في ذلك اليوم.
وأضافت: "طلب الرئيس منهم أن يكونوا هناك، لذلك ظنوا حقا أنهم لن يتعرضوا للعقاب".
ولن يتمكن الديمقراطيون على الأرجح من حشد العدد المطلوب لإدانة ترامب وحرمانه من تولي أي منصب عام مجددا، نظرا لأن 6 جمهوريين فقط انضموا إلى الديمقراطيين في التصويت في مجلس الشيوخ الذي يضم 100 عضو لصالح المضي في المحاكمة.
وتحتاج الإدانة إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس وهو ما يعني تأييد 17 عضوا جمهوريا على الأقل.
وكان مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون قد وجه في 13 يناير تهمة التحريض على التمرد للرئيس الجمهوري السابق المنتهية ولايته في 20 يناير.
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