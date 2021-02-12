الخارجية الأمريكية: على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية تفاقم التوتر

دعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب تفاقم التوتر وتقوض الجهود الهادفة إلى الدفع نحو حل متفاوض عليه بين الطرفين، على أساس حل الدولتين.

وقال برايس إن الوضع النهائي للقدس هو قضية تتعلق بالحل النهائي الذي يجب معالجته من خلال الأطراف في إطار مفاوضات مباشرة وهذا ليس تغييرا عن السياسة طويلة الأمد.. حسبما أفادت قناة " الحرة الأمريكية" مساء أمس / الخميس/.