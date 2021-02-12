شحن ببجي مجانا ألاف الشدات بضغطة واحدة الموسم 17 فقط وحصريا

شحن ببجي ، لعبة ببجي الموسم 17 التي جذبت ملايين من الأشخاص حول العالم هؤلاء الأشخاص المهوسون باللعبة الذي بها شغف وتشويق وإثارة فمنها من يلعبها علي هاتفة او جهازه اللوحي أو الكمبيوتر فيبحثون مستخدمين اللعبة حول العالم علي طريقة للحصول علي شحن شدات ببجي مجانا وهي ب أسم رويال باس بدون مقابل لشراء اغراض اللعبة من أسلحة وملابس واشياء عديدة اليوم سوف نتعرف علي طريقتين جديدتين في شحن الشدات بدون مقابل طريقة مجانية أمنة ومضمونة 100% ومجربة فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة الطرق المجانية.

شحن ببجي مجانا عن طريق إضافة التطبيقات

انتشرت العديد من المواقع علي شبكات التواصل الاجتماعي وانتشر البحث بشكل كبير عل محرك البحث جوجل حول شحن ببجي بطريقة مجانية ومنها موقع gifts daily واليكم الطريقة كالتالي:

فتح محرك بحث جوجل وكتابة في شريط البحث اسم الموقع.

سوف تفتح بعض الخدمات وسوف يتم اختيار PUPG UC .

. سوف تفتح صفحة أخري ونضغط علي start generate.

سوف تفتح صفحة وسوف يطلب اسم المستخدم نضع اسم مستخدم ببجي .

. ثم نضع كمية PUPG UC المطلوب ونضغط generate.

ثم نضغط تأكيد ثم تفتح نافذه يحصي بها شدات ببجي .

. ثم تفتح صفحة بها بعض التطبيقات قم بإضافة بعض البرامج إلي هاتفك أو جهازك اللوحي ثم أفتح حسابك في ببجي سوف يتم إضافة الشدات الذي قمت بطلبها في حسابك وبعد ذلك إذا لم تحتاج إلي البرامج الذى قمت بإضافتها قم بمسحها بكل سهولة واستمتع بشدات شحن ببجي .

ملاحظة: طريقة إضافة شدات ببجي علي الكمبيوتر فيجب إضافة اسم الموقع فهو متوفر في أدوات جوجل وسهل إضافته إلي متصفحك.

PUPG UC مجانا عن طريق مواقع أخري مضمونة 100%

شحن شدات ببجي مجانا عن طريق موقع PDF BOOKS والطريقة كالتالي:

فتح متصفحك الخاص علي هاتفك أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر وكتابة اسم الموقع.

سوف تفتح صفحة ويقوم بسؤالك هل أنت هنا من شحن شدات ببجي مجانا ؟ الإجابة بالطبع نعم.

؟ الإجابة بالطبع نعم. سوف تفتح صفحة بها بعض الأسئلة ماهو مستواك في بابجي؟، كم عدد شدات لديك؟.

ثم تفتح صفحة ويجب كتابة اسم المستخدم أو معرف اللعبة ID ونوع جهازك اندرويد أو IOS ثم الضغط علي تحقق.

سوف تفتح صفحة واضغط علي أنت مؤهل للخطوة الأخيرة.

سوف يتم فتح صفحة أخري بها بعض الإعلانات وبعض التطبيقات قم بمشاهدة الإعلانات أو إضافة التطبيقات إلي هاتفك أو اختر ضع رقم هاتفك وسيرسل لك رسالة نصية بها كود ضع الكود ثم افتح حسابك في ببجي سوف تلاحظ أنه تم إضافة الشدات بنجاح PUPG UC .

عزيزي القارئ مستخدم لعبة ببجي لقد تم الانتهاء من طرق شحن ببجي مجانا ألاف الشدات مجانا طرق سهلة وامنة وجربة 100% نتمنى لكم الاستمتاع باللعب ونتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية.