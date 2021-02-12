الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر أحد الخدمات التي تقدمها منصة أبشر للمواطنين المقيمين بالأراضي السعودية، وذلك للتعرف على قيمة المخالفات المرورية على السيارة وطرق السداد؛ لتجنب الوقوع تحت طائلة الغرامات والعقوبات المقررة، ولا يقتصر الأمر على الاستعلام عن المخالفات فقط بل إن وزارة الداخلية أتاحت للمواطنين إمكانية الاستعلام والتقدم بطلب الاعتراض على المخالفات، وذلك من خلال تسجيل رقم اللوحة المعدنية للسيارة، أو رقم الهوية والإقامة.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر برقم اللوحة

تعد منصة أبشر أحد المنصات الإلكترونية التي تقدم العديد من الخدمات للمواطنين، وبالتالي فهي تسهل عليهم إتمام أمورهم دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية، وقد حرصت الحكومة على إطلاق هذه المنصة لمنع التزاحم أمام المكاتب الحكومية، الأمر الذي يتسبب في تفاقم أزمة كورونا العالمية، فضلًا عن التحول الرقمي في كافة التعاملات، ويستطيع المواطن الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر من خلال الرابط الرسمي لمنصة أبشر.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة المعدنية

أتاحت وزارة الداخلية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر ؛ حيث أنه بإمكان المواطن التعرف على مكان حدوث المخالفة، بالإضافة إلى زمن حدوثها والرسوم المفروضة على المركبة، ويمكن الاستعلام من خلال تسجيل رقم اللوحة المعدنية للمركبة، أو من خلال رقم الهوية للمواطن، أو رقم الإقامة للمقيم، وفيما يلي خطوات الاستعلام:

الانتقال إلى الرابط الرسمي لمنصة أبشر. الدخول إلى تبويب أبشر أفراد. النقر على خيار الخدمات الإلكترونية من واجهة الموقع. النقر على خيار الاستعلام عن المخالفات المرورية، ومن ثم تحديد طريقة الاستعلام برقم اللوحة المعدنية. الضغط على أيقونة استعلام لتظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالمخالفات التي تم رصدها.

كما يستطيع المواطن الاستعلام برقم الهوية أو رقم الإقامة، وذلك من خلال اتباع نفس الخطوات السابقة، ولكن يتم كتابة رقم الهوية بدلًا من رقم اللوحة المعدنية.

الاعتراض على المخالفات المرورية

يستطيع المواطن الاعتراض على المخالفات المرورية المقررة على المركبة، وذلك من خلال منصة أبشر، والانتقال إلى تبويب خدماتي، والنقر على أيقونة الاعتراض على المخالفة، ومن ثم كتابة الاعتراض، وبعد الانتهاء يتم النقر على تقديم الاعتراض.

في النهاية نكون قد تعرفنا على كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر برقم اللوحة المعدنية للسيارة، أو من خلال رقم الهوية، بالإضافة إلى كيفية الاعتراض على المخالفات التي ترصدها إدارة المرور.