أخبار اليمن : إسقاط طائرة "CH-4" سعودية في أجواء مأرب

إسقاط طائرة "CH-4" سعودية في أجواء مأربأسقطت الدفاعات الجوية بالجيش اليمني واللجان الشعبية، طائرة استطلاع مقاتلة تابعة للعدوان في محافظة مأرب.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة استطلاع مقاتلة من نوع CH-4، تابعة للعدوان السعودي.

وأشار إلى أن استهداف الطائرة، تم بصاروخ أرض جو وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مأرب.

وتحظى الطائرة الصينية بدون طيار من طراز CH-4 بشهرة واسعة، وتجمع بين إمكانيات الاستطلاع والقصف، وتستطيع شن هجمات على أهداف أرضية باستخدام الصواريخ من ارتفاع يفوق 5 آلاف كيلو متر.

ويصل طول جناحي الطائرة CH-4 إلى 18 مترا، ويبلغ الحد الأقصى لوزنها عند الإقلاع إلى 1350 كيلوغراما، ومدى طيرانها الأقصى خمسة آلاف كيلومتر، ويمكن أن تطوف على ارتفاع بين 5 آلاف و7 آلاف متر، كما إنها تتمتع بالكفاءة الهوائية العالية باستخدام شبكة التخطيط الهوائية الجديدة.

وتبلغ الكفاءة الهوائية للطائرة الصينية CH-4 في حالة الطواف ما بين 20 و22، ويعد هذا الأكثر تقدما في العالم، فإذا كان وزن الإقلاع هو 1350 كيلوغراما والكفاءة الهوائية 20 فهذا يعني أن المقاومة الهوائية تعادل 62.5 كيلوغرام فقط.

وتعد الطائرة بدون طيار من طراز CH-4 الأقوى من حيث قدرتها على الحمل وكفاءتها الطيرانية وتتمكن من أداء مهام تشمل المراقبة وجمع المعلومات وتنفيذ عمليات عسكرية وتوجيه ضربات دقيقة للأهداف الثابتة أو المتحركة بسرعة منخفضة على الأرض.