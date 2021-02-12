بايدن : اشترينا لقاحا لفيروس كورونا يكفى جميع الأمريكيين

وقال بايدن خلال زيارة إلى معاهد الصحة الوطنية بالقرب من واشنطن "عصر اليوم وقّعنا عقوداً نهائية لشراء 100 مليون جرعة من لقاح موديرنا و100 مليون جرعة من لقاح فايزر".
وأضاف الرئيس الأمريكى:"لن نحل كل الأمور لفترة من الوقت، لكننا سنحلها فى نهاية المطاف".
وقال بايدن: "لقد اشترينا الآن لقاحًا كافيًا لتطعيم جميع الأميركيين". وقال إن الولايات المتحدة ، التى يبلغ عدد سكانها حوالى 330 مليون نسمة ، فى طريقها للحصول على 300 مليون جرعة بنهاية يوليو.
وقال بايدن إن الرئيس السابق دونالد ترامب، الذى أمضى آخر شهرين له فى منصبه فى محاولة غير مجدية لإلغاء نتائج انتخابات 3 نوفمبر الرئاسية التى خسرها، لم يطلب لقاحًا كافيًا ولم يفعل ما يكفى لجعل الناس يصطفون للحصول على اللقاح.
وقال إن برنامج اللقاح الذى ورثه كان فى "حالة أسوأ بكثير" مما كان يتوقعه وأن فريقه قد تعرض للتضليل بشأن إمدادات اللقاح.
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