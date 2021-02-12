بايدن: ترامب فشل في معالجة تداعيات كورونا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الخميس، إن سلفه دونالد ترامب، لم ينجح في مهمة تأمين لقاح فيروس كورونا، مؤكدًا أن هذا الأمر تسبب في زيادة وتيرة الإصابات والوفيات بالفيروس.
وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي: "قام علماؤنا بعملهم واكتشفوا اللقاح في وقت قياسي، بكل صراحة ، لم يقم ترامب بعمله".
وتابع: "لم يستعد ترامب للتحدي الهائل المتمثل في تطعيم مئات الملايين من الأمريكيين، لم يطلب ما يكفي من اللقاحات، ولم يحشد عددًا كافيًا من الناس للتطعيم، ولم يقم بإنشاء مراكز التطعيم".
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