نشرة أخبار العالم.. إثيوبيا تقتل المدنيين.. أسترازينيكا تنتج لقاحا جديدا ضد كورونا.. والصين تحظر بث BBC

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "دوت الخليج" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، نيد برايس ، في إفادة صحفية اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس جو بايدن نددت بقرار الصين حظر بي بي سي وورلد ، وحثت بكين على توفير الوصول الكامل إلى الإنترنت ووسائل الإعلام.

قالت مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه تحدث مع مستشاريه في الأسابيع الأخيرة حول الابتعاد عن رسالته "أوقفوا سرقة الانتخابات" وتجاوزها، بمجرد انتهاء محاكمته بمجلس الشيوخ.

كشفت شركة الأدوية العملاقة استرازينيكا ومقرها المملكة المتحدة أن الشركة تعمل على إنشاء لقاح فعال ضد المتغيرات الجديدة من كوفيد 19، وأن تطويره بالكامل قد يستغرق أكثر من بضعة أشهر.

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، الجيش الإثيوبي بخرق القانون الدولي، بقصف المدنيين خلال الصراع بين الحكومة الانفصالية وجبهة تحرير شعب تيجراي.

ألغت حكومة المملكة المتحدة بالفعل ترخيص شبكة تلفزيون الصين العالمية للبث، وكان السبب هو أن شركة تلفزيون الصين الدولية - التي تتحكم في شبكة CGTN - لا يمكنها الحصول على الترخيص لأنها خاضعة لسيطرة الحكومة الصينية.

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية ، قرارا بإضافة 5760 مسجدًا مساندًا للجوامع لإقامة صلاة الجمعة، سعيًا لتخفيف الزحام.