بايدن يوقف تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقف تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك وإلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس السابق دونالد ترامب على الحدود. وقال بايدن لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في رسالة موجهة "إن إدارته لن تسمح بتحويل المزيد من أموال دافعي الضرائب لبناء الجدار". ووجه بايدن بمراجعة متأنية لجميع الموارد التي خصصت لأعمال البناء. وكان ترامب قد وقع منتصف فبراير 2019 مرسوم حالة الطوارئ لتأمين 8 مليارات دولار لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير النظامية إلى بلاده، وهو ما اعتبره قادة ديمقراطيون "انقلابا عنيفا" على الدستور.

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