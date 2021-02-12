أحدث ترقيات وزارة التربية والتعليم في السعودية من الخامسة إلى السادسة

ترقيات وزارة التعليم السعودية من الخامسة إلى السادسة، أصبحت الكثير من محركات البحث الآن من قِبل العاملين في القطاع التعليمي يتصدرها البحث عن ترقيات وزارة التعليم السعودية التي أعلنت عنها اليوم الموافق الحادي عشر من شهر فبراير الحالي، حيث يرغب جميع العاملين بالتعرف على الأسماء التي تشملها ترقيات الوزارة في المملكة العربية السعودية.

ترقيات وزارة التربية والتعليم في السعودية

وفقًا لمواد النظام الخاص بالترقيات في المملكة العربية السعودية المعمول به منذ عام 1422 هجريًا، فإنه بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والموارد البشرية تم الإعلان عن ترقيات جديدة للعاملين بالقطاع التعليمي من معلمين أو إداريين، وذلك بعد تحديث الكثير منهم لبياناتهم الشخصية على موقع فارس الإلكتروني الخاص بالكادر التعليمي فقط، والجدير بالذكر أن تلك الترقيات يتم طرحها من فترة لأخرى حتى يأخذ كل عامل وكل فرد في القطاع التعليمي حقه وحفظًا لحقوق كل فرد.

ترقيات من الخامسة إلى السادسة من وزارة التعليم

أعلن وكيل وزارة الموارد البشرية وفقًا للحقوق المعطاه إليه فإنه تم:

سيتم الإعلان عن بعض الأسماء غدًا من قبل وزارة التربية والتعليم تلك الأسماء سيتم ترقيتها من الخامسة إلى السادسة.

والعمل بالوظيفة الجديدة التي تم الترقية إليها بدايةً من التاريخ المعلن عنها، ومنه يتم التوقف عن ممارسة المهنة القديمة.

نظام الخدمة الذاتية في فارس سيتم استخدامه لإخلاء طرف المترقي، وكذلك على الجهة المختصة أن تقوم بتوثيق مباشرة الموظف من خلالها عبر نظام توثيق وذلك لمدة 15 يوم كحد أقصى.

يجب أن تعلم جميع الجهات المختصة بذلك القرار حتى تنفذ جميع الشروط والخطط الموضوعة.

الإطلاع على أسماء الترقيات الجديدة

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الأسماء التي تشملها الترقيات الجديدة من وزارة التربية والتعليم في السعودية سيتم بمشيئة الله الإعلان عنها غدًا الموافق الحادي عشر من شهر فبراير الحالي، وسيتم الإعلان عنها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السعودية للتعرف عليها بسهولة.