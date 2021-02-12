الادعاء فى محاكمة ترامب يطالب بمنعه من العودة إلى البيت الأبيض

جدة - نرمين السيد - وقال راسكين مخاطبا أعضاء الكونغرس يوم الخميس: "زملائى الأعزاء، هل يوجد داخل هذه القاعة ولو سياسى واحد، يؤمن بأن دونالد ترامب سيكف عن التحريض على العصيان بهدف تحقيق ما يبتغيه إذا سمح مجلس الشيوخ بعودته إلى المكتب البيضاوى مرة أخرى؟".

وتساءل النائب ما إذا سيخاطر أعضاء مجلس الشيوخ "بحياة أفراد الشرطة أو سلامة عائلاتهم أو مستقبل البلاد الديمقراطى"، داعيا إياهم لتأييد عزل ترامب بتهمة التحريض على العصيان.

واختتم جانب الإدعاء مداخلاته أمام مجلس الشيوخ يوم الخميس، والتى استغرقت يومين ومن المقرر أن يبدأ جانب الدفاع بتقديم الإفادات أمام المجلس ابتداء من يوم الجمعة.

وفى حال إدانة ترامب بالتهمة الموجهة إليه بعد اقتحام أنصاره للكابيتول يوم 6 يناير الماضى، سيكون من المستحيل بالنسبة له الترشح للرئاسة الأمريكية من جديد.