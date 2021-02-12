نادي القرن يحوز البرونزية في كأس العالم للأندية وبايرن ميونخ يهنئ الأهلي

تمكن النادي الأهلي المصري نادي القرن وبطل إفريقيا للمرة التاسعة من التغلب على فريق بالميراس البرازيلي وبذلك يكون الأهلي قد حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية للمرة الثانية الأمر الذي يعد إنجازات يضاف غلى إنجازات النادي الأهلي العظيمة، كانت المباراة تتسم بالقوة ولعب الفريق مباراة أفضل من تلك التي واجه خلالها فريق بايرن ميونخ الذي فاز بالمركز الأول في البطولة والذي أشاد بلعب الفريق أثناء المباراة التي جمعت بين بطل إفريقيا وبطل اوروبا وانتهت بفوز النادي البافاري بهدفين مقابل لا شيء للأهلي، وقد تمكن فريق الأهلي من خوض مباراة رائعة أمس أمام بالميراس للمنافسة على المركزين الثالث والرابع ففاز الأهلي بفارق نقطة في ركلات الترجيح، حيث حسمت النتيجة 3-2 لصالح نادي القرن.

لاعبي نادي القرن والجمهور يحتفلون بالفوز بالبرونزية

امتلأ الملعب بالهتافات وصيحات الفرح بفوز النادي الأهلي وهنأ اللاعبين جمهور النادي الأهلي بالفوز، وسارع محبي الأهلي للاحتفال في مختلف أنحاء العالم وزادت المنشورات الاحتفالية في الظهور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر احتفاءً بفوز بطل إفريقيا، كما تم تداول العديد من الفيديوهات عبر موقع يوتيوب للاعبي النادي الأهلي وأعضاء إدارة النادي أثناء احتفالهم بالفوز كلاً على طريقته، كما هنأ الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اللاعبين بالفوز وخاصة الكابتن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، والذي أثبت في العديد من المباريات أنه رجل المباراة والحائط المنيع لسد الكرات الصعبة التي تم تسديدها على مرماه أثناء المباراة، كما كان صده للكرة الأخيرة في ركلات الترجيح سبباً في فوز النادي الأهلي.

قام اللاعب المغربي بدر بانون بتسديد أولى ركلات الترجيح وتمكن من إحراز هدف كان بارقة الأمل لجمهور ولاعبي النادي الأهلي، ثم تمكن محمد هاني من إحراز الهدف الثاني بعد محاولة عمرو السولية التسديد في مرمى بيبرتون حارس بالميراس والذي تمكن من صد الكرة، بينما سدد مروان محسن الكرة في القائم، واستطاع جنيور أجاييه تسديد الكرة وتحقيق الهدف الثالث للأهلي ثم صد الشناوي الكرة فتحقق الفوز للأهلي.

بايرن ميونخ يهنئ النادي الأهلي بالفوز

قام الفريق البافاري بايرن ميونخ الفائز بالمركز الأول بتهنئة النادي بالفوز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وشارك النادي فيديو لكابتن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومانويل نوير حارس البايرن يتبادلون التحية عقب فوز نادي القرن بالمركز الثالث، وكان نوير قد أشاد بأداء الشناوي في المباراة التي إلتقى فيها الفريقين.