صحيفة : ترامب كان على وشك وضعه على التنفس الصناعى أثناء إصابته بكورونا

جدة - نرمين السيد - كشفت مصادر لصحيفة "نيويورك تايمز" أن حالة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أثناء إصابته بكورونا كانت أخطر مما تم الإعلان عنه للجمهور، وأنه كان على وشك إخضاعه للتنفس الاصطناعي.





ونقلت "روسيا اليوم"، عن الصحيفة، أن ترامب أصيب بارتشاح الرئة، وكانت هناك مخاوف بشأن مستوى الأوكسجن لديه، والذى انخفض إلى ما بين 80 و90% فى لحظة معينة، بينما يعتقد أن المرض خطير عندما يهبط مستوى الأوكسجن إلى 90% ونيف. وقبل نقل ترامب إلى مستشفى وولتر ريد العسكرى الوطني، كانت لدى الأطباء مخاوف من أنهم سيظطرون لإخضاعه للتنفس الاصطناعى. يذكر أن ترامب أصيب بفيروس كورونا مطلع أكتوبر الماضي، وغادر المستشفى بعد 3 أيام من نقله إليه.

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