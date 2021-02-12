موعد صرف رواتب المتقاعدين رجب 1442 وفقًا للتقويم السعودي 

موعد صرف رواتب المتقاعدين رجب 1442 , راتب التقاعد هو وسيلة مالية توفرها الدولة للأفراد العاملين بالدولة بعد إنهائه للمدة المقررة لعملهم، بعد سن معين تقرره الدولة لكل عامل، علمًا بأن هناك ما يسمى بالتقاعد التقليدي الذي يكون بعد سن الخامسة والستين من عمر العامل، والنوع الثاني هو التقاعد المعدل، والذي يتم تعديله سنويًا، وهناك أيضًا التقاعد المبكر والذي يسمح به في بعض الحكومات أو الشركات كما أنه يوجد تقاعد يسمى بالملحق، وهو مبلغ مالي مؤقت يتم دفعه تشجيعا للموظفين الكبار في السن.

موعد صرف رواتب المتقاعدين رجب 1442

تم بالفعل صرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين لشهر جمادى الأولى لعام 1442 هجريا في اليوم الموافق الخامس والعشرين من شهر 1 -2021

أما عن موعد صرف رواتب المتقاعدين رجب 1442 فستقوم المؤسسة العامة للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية بصرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين لشهر جمادي الآخر الموافق الخامس والعشرين من شهر فبراير لهذا العام 2021 وبالنسبة للأشهر الهجرية فسيوافق اليوم الثالث عشر من الشهر السابع في السنة الهجرية، حيث يتبقى عليها ثلاثة عشر يومًا من الآن.

موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر مارس 2021

أما بالنسبة لموعد صرف رواتب التقاعد رجب 1442 هجريًا فإن موعد الصرف سيكون في اليوم الموافق الخامس والعشرين من شهر مارس للعام الحالي وفي اليوم الموافق الثاني عشر من الشهر الثامن في التقويم الهجري 1442 ليكون عدد الأيام المتبقية من الآن اثنان وأربعين يومًا من اليوم الموافق 12/2/2021.

كيف تستعلم عن رواتب التقاعد

قامت المؤسسة العامة للتقاعد عن الإعلان عما يخص موعد صرف رواتب التقاعد رجب 1442 وباقي الرواتب الخاصة بالتقاعد وقد وضعت سابقًا وسائل للمتقاعدين ليتم الاستعلام عن الرواتب، عن طريق الخطوات الآتي ذكرها:-

تسجيل الدخول على رابط منصة المؤسسة العامة للتقاعد.

اضغط فوق زر الخدمات الإلكترونية.

افتح قائمة العروض، ثم اضغط على أيقونة أو زر التعريف بالمعاش.

انزل اصبعك على أيقونة ابدأ الخدمة.

أدخل رقم هويتك وكلمة السر الخاصة بك.

تستطيع ادخال البيانات الخاصة بالنفاذ الموحد الوطني الخاص ب “أبشر”

انتظر المنصة حتى تحمل بيانات المعاش الخاصة بك أو أي بيانات مطلوبة.

وبالتالي ستتعرف بكل سهولة على موعد صرف رواتب المتقاعدين رجب 1442.