روسيا ترصد 45 طائرة أجنبية اقتربت من أجوائها خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن 33 طائرة استطلاع و12 طائرة مسيرة أجنبية قامت بمهام الاستطلاع قرب الأجواء الروسية خلال الأسبوع الأخير. وأضافت أن مقاتلات روسية تابعة لقوات الدفاع الجوى أقلعت - مرة واحد - لمنع انتهاك الأجواء الروسية، مشيرة إلى أن وسائل الدفاع الجوى لم تسمح بدخول أى طائرة استطلاع أجنبية للأجواء الروسية.

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