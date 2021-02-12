نتيجة الشهادة الثانوية الليبية الدور الثاني 2020 إلكترونياً عبر موقع وزارة التعليم الليبية

نتيجة الشهادة الثانوية الليبية الدور الثاني 2019-2020، من أهم الموضوعات البحثية خلال الساعات الأخيرة، على مؤشر البحث جوجل، حيث يهتم عدد كبير من طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الذين خاضوا امتحانات الدور الثاني 2020، لمعرفة موعد إعلان نتائجهم وتفاصيل النتيجة من حيث النسبة العامة لمختلف الفروع، وبالفعل قامت وزارة التعليم الليبية بتحديد موعد لإعلانها وتحديد الرابط الإلكتروني المخصص لإظهار النتائج رسمياً، وخلال السطور القادمة سوف نوضح لكم موعد إعلان النتائج، والرابط المباشر للتعرف عليها برقم جلوس الطالب.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الدور الثاني 2020

قام المهندس عادل جمعة، وكيل شئون التعليم بوزارة التعليم الليبية، بالإعلان عن موعد صدور نتائج الثانوية الليبية الدور الثاني 2020، بحيث يكون يوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021، وسوف تكون متاحة إلكترونياً على منظومة الامتحانات الليبية التابعة لوزارة التعليم برقم الجلوس خلال يوم إعلانها.

رابط نتيجة الثانوية الليبية الدور الثاني 2020 وزارة التعليم الليبية

تقوم وزارة التعليم الليبية بمجهود كبير لتوفير الوسائل الإلكترونية المناسبة لإعلان النتائج،حتي لا يحتاج الطلاب وأولياء الأمور الذهاب للمدارس، نظراً لما تشهده المنطقة حالياً من انتشار فيروس كورونا، وذلك حرصاً على سلامة الجميع من العدوي بالفيروس، فقد قامت الوزارة بإجراء الامتحانات في ظل هذه الظروف مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وقام الطلبة والطالبات بأداء الاختبارات بدون شكوي أو أي صعوبات، وينتظر طلابنا الأعزاء إعلان نتائجهم للاطمئنان على مستقبلهم بالمرحلة الجامعية، حيث تعتبر الشهادة الثانوية هي من أهم المراحل التعليمية في حياة الطالب وعليها يتحدد مستقبلة التعليمي.