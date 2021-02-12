هزة أرضية تضرب شمال تركيا

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، فجر الجمعة، ولاية قسطموني شمال تركيا، بحسب بيان نشرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، عبر موقعها الإلكتروني.
وبحسب قناة "روسيا اليوم"، أوضح البيان أن الزلزال وقع وسط الولاية في تمام الساعة 06.37 بالتوقيت المحلي، 03.37 بتوقيت جرينيتش، وعلى عمق 6.95 كم.
وأكدت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية أنه لم ترد أنباء على الفور حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة.
يأتي ذلك بعد شهر ونصف من زلزال عنيف بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا.
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