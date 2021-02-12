madrasati رابط تسجيل منصة مدرستي SA ومتابعة درجات الطالب في الفصل الدراسي الثاني

تسجيل منصة مدرستي التعليمية الجديد الذي قامت به وزارة التربية والتعليم للتعليم الإلكتروني بالمدرسة الافتراضية وأيضا متابعة درجات الفصل للطلاب، وذلك مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني 1442 ومتابعة الطلاب بشكل يومي وبيان درجات الطالب وتقييم الأداء اليومي والأسبوعي له، وقد قامت الوزارة بإطلاق النظام منذ فترة ليست بالبعيدة للتعليم الرقمي مواكبة من الوزارة مع أساليب التعلم الحديثة.موقع وزارة التربية والتعليم دخول منصة مدرستي
أطلقت وزارة التربية والتعليم العديد من المنصات الإلكترونية في جميع مجالات المملكة، وكان الهدف من إطلاق المنصات هي السرعة وضمان دقة الأداء وإنهاء المعاملات الورقية والتعامل المباشر بمكاتب الموظفين الذي كان بالقرن الماضي، وكان لوزارة التعليم النصيب الهام من إطلاق هذه المنصات حيث أطلقت الوزارة نظام نور التعليمي الذي يشمل جميع ما يخص الطالب والمعلم والإداري، وكانت منصة مدرستي تتبع النظام الإلكتروني فيما يلي:
- تقوم المنصة الإلكترونية بمتابعة العملية التعليمية عن بعد من خلال الفصول الافتراضية بجميع المراحل التعليمية، الابتدائية والمتوسطة وأيضا المرحلة الثانوية.
- كانت المنصة بديلا آمنا للذهاب اليومي للمدارس الذي تم التراجع عنه بعد الانتشار الثاني لموجة فايروس كرونا المستجد.
- تقوم المنصة بعمل الفصل الافتراضي، وكأن الطالب بالفصل، حيث يتم التعامل والتواصل المباشر بين الطالب والمعلم عبر الإنترنيت.
- تتيح للطالب الدخول السلس والسهل عبر الحساب الشخصي الذي قد قام بتسجيله مسبقا على نظام نور الإلكتروني التعليمي.
- يتم الدخول على رابط منصة مدرستي.
- يتك كتابة اسم المستخدم كاملا.
- يقوم الطالب بكتابة الرقم السري من التسجيل المسبق له بالمنصة.
- يتم إدخال بيانات الطالب وأيضا ولي الأمر.
- يقوم الطالب باختيار الخدمة التي يرغب في الدخول بها، الفصل المباشر أو الواجبات أو درجات الفصل.
ويوم نظام نور التعليمي المنوط بكل ما يخص المدارس التي تتبع القطاع الحكومي بمتابعة كل ما يخص التعليم والطلاب والمعلمين، وتكون منصة مدرستي الإلكترونية تابعة للنظام التعليمي الأشمل التابع بوزارة التربية والتعليم، ويتابع الطلاب بشكل يومي الفصل الافتراضي والدروس أون لاين ودرجات الفصل بعد عمل الواجب المدرسي، ويتم أيضا متابعة الاختبارات الشهرية والفصلية للطلاب.
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تسجيل منصة مدرستي التعليمية الجديد الذي قامت به وزارة التربية والتعليم للتعليم الإلكتروني بالمدرسة الافتراضية وأيضا متابعة درجات الفصل للطلاب، وذلك مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني 1442 ومتابعة الطلاب بشكل يومي وبيان درجات الطالب وتقييم الأداء اليومي والأسبوعي له، وقد قامت الوزارة بإطلاق النظام منذ فترة ليست بالبعيدة للتعليم الرقمي مواكبة من الوزارة مع أساليب التعلم الحديثة.موقع وزارة التربية والتعليم دخول منصة مدرستي
أطلقت وزارة التربية والتعليم العديد من المنصات الإلكترونية في جميع مجالات المملكة، وكان الهدف من إطلاق المنصات هي السرعة وضمان دقة الأداء وإنهاء المعاملات الورقية والتعامل المباشر بمكاتب الموظفين الذي كان بالقرن الماضي، وكان لوزارة التعليم النصيب الهام من إطلاق هذه المنصات حيث أطلقت الوزارة نظام نور التعليمي الذي يشمل جميع ما يخص الطالب والمعلم والإداري، وكانت منصة مدرستي تتبع النظام الإلكتروني فيما يلي:
- تقوم المنصة الإلكترونية بمتابعة العملية التعليمية عن بعد من خلال الفصول الافتراضية بجميع المراحل التعليمية، الابتدائية والمتوسطة وأيضا المرحلة الثانوية.
- كانت المنصة بديلا آمنا للذهاب اليومي للمدارس الذي تم التراجع عنه بعد الانتشار الثاني لموجة فايروس كرونا المستجد.
- تقوم المنصة بعمل الفصل الافتراضي، وكأن الطالب بالفصل، حيث يتم التعامل والتواصل المباشر بين الطالب والمعلم عبر الإنترنيت.
- تتيح للطالب الدخول السلس والسهل عبر الحساب الشخصي الذي قد قام بتسجيله مسبقا على نظام نور الإلكتروني التعليمي.
- يتم الدخول على رابط منصة مدرستي.
- يتك كتابة اسم المستخدم كاملا.
- يقوم الطالب بكتابة الرقم السري من التسجيل المسبق له بالمنصة.
- يتم إدخال بيانات الطالب وأيضا ولي الأمر.
- يقوم الطالب باختيار الخدمة التي يرغب في الدخول بها، الفصل المباشر أو الواجبات أو درجات الفصل.
ويوم نظام نور التعليمي المنوط بكل ما يخص المدارس التي تتبع القطاع الحكومي بمتابعة كل ما يخص التعليم والطلاب والمعلمين، وتكون منصة مدرستي الإلكترونية تابعة للنظام التعليمي الأشمل التابع بوزارة التربية والتعليم، ويتابع الطلاب بشكل يومي الفصل الافتراضي والدروس أون لاين ودرجات الفصل بعد عمل الواجب المدرسي، ويتم أيضا متابعة الاختبارات الشهرية والفصلية للطلاب.
- بالرابط كلية الملك فهد الأمنية تعلن عن وظائف نسائية 1442 وسلم الرواتب
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