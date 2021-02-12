تسجيل منصة منظره 2021 ورابط edute.moe.gov.omga (المعلم – الطالب) من الصف 1-4 الابتدائي

تسجيل منصة منظره التعليمية الإلكترونية لطلاب المدارس العمانية من الصف الأول وحتى الصف الرابع الابتدائي، والتي قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاقها لتعزيز التعليم والاختبارات الإلكترونية للطلاب، كما قامت الوزارة أيضا بإطلاق المنصة الإلكترونية جوجل كلاس رووم لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية، ويبحث الطلاب بجميع المراحل الدراسية بالسلطنة عن المنصات التعليمية في بداية الفصل الدراسي الثاني 1442-2021.

المنصات التعليمية للفصل الدراسي الثاني

منصة منظره الإلكترونية بسلطنة عُمان

قامت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عُمان بإطلاق المنصات التعليمية للتعليم الابتدائي والمتوسط وأيضا الثانوي، وهي منصة منظرة ومنصة جوجل كلاس رووم، وذلك للتعويض عن الذهاب اليومي للمدارس والذي توقف مؤقتا بسبب انتشار فيروس كرونا بالموجة الثانية، حيث بدأت المنصات وانطلقت في العام الدراسي الماضي بالموجة الأولى للفيروس، أما في هذا العام فقد استمر الطلاب بالتلقي الإلكتروني بالفصول الافتراضية بالمنصات التعليمية في الفصل الدراسي الأول، أما في انطلاق الفصل الدراسي الثاني فلم تنشر وزارة التربية والتعليم أنباء جديدة عن العودة للمدارس ويستمر الطلاب بمتابعة الدخول اليومي على منصة منظرة لمتابعة الدروس والاختبارات والأنشطة والواجبات اليومية، كما يستمر طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية بمتابعة الدروس الهامة لهم عبرها.

تبدا الخطوات بتسجيل الطالب الدخول على رابط الموقع الإلكترونيّ لمنصة منظرة التعليمية يتم كتابة الرقم المدني. يتم كتابة تاريخ الميلاد واليوم والشهر والسنة. يبدا استخدام أيقونة تسجيل الدخول.

خطوات التسجيل في منصة منظره

وتهتم وزارة التعليم بالسلطنة بالطلاب في المراحل الدراسية المختلفة لضمان إتمام العام الدراسي على الوجه الأتم بالرغم من الظروف الراهنة من إغلاق المدارس وانتشار الفيروسات، ولهذا تستمر المنصات التعليمية في إداء عملها بشكل يومي لتعظيم الاستفادة الإلكترونية من التكنولوجيا الأحدث بنظام التعلم عن بعد وأيضا ضمان استمرار الطالب في تلقي الدروس والمعرفة.

وقامت الدول العربية والأجنبية بالعامين الأخيرين بالاعتماد بشكل كامل على التعليم الإلكتروني من خلال المنصات التعليمية، وذلك بعد تراجع السماح للطلاب من متابعة حضور المدارس، وكان التخصيص في المتابعة اليومية مع طلاب المراحل التعليمية الأولى وذلك لأنها مراحل تعليمية تعتمد على التلقي اليومي لمعرفة أساسيات الكتابة والواجبات والأنشطة المدرسية، كما قامت الوزارات الأخرى بالاعتماد على المنصات الإلكترونية أيضا في التعامل الغير مباشر مع المواطن.