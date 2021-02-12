رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2020 الدور الثاني || عبر موقع منظومة الامتحانات الليبية برقم الجلوس

أعلنت وزارة التعليم الليبية عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2020، وعن رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2020 المنوط به إعلان النتائج من قبل وزارة التعليم، بعد أن أنهت كافة أعمال التصحيح والتدقيق في الدراجات والمراجعات اللازمة لكي يتم التأكد من أن كل طالب أخذ حقة ولم يحدث أي أخطاء في عملية الرصد، وأعلنت الوزارة أن الاستعلام عن النتائج سوف يكون إلكترونياً خوفاً على الطلاب من فيروس كورونا المستجد، وتتبع الوزارة نهج ميكنة كل أجراءات التعليم ومنها إعلان النتائج.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الليبية الدور الثاني 2020

أعلن السيد وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق الليبية المهندس / عادل جمعة، أن النتائج سيتم رفعها على موقع منظومة الامتحانات الليبية الرسمية، يوم الأحد القادم الموافق 2021/02/14 بعد نهاية المؤتمر الصحفي الذي سيعقده معالي وزير التعليم / محمد عماري زايد.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2020

يمكن لجميع الطلاب اللبيين الذين أدوا أمتحان الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة، الدخول على موقع وزارة التعليم الليبية والاستعلام عن النتائج برقم الجلوس.

الدخول على رابط وزارة التعليم الليبية.

تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ثم تسجيل رقم القيد.

الضغط على زر عرض النتائج للشهادة الثانوية.

سوف تظهر تفاصيل النتيجة من النسبة المئوية للنجاح والدرجات.

طريقة أستخراج نتيجة الثانوية الليبية إلكترونياًموقع منظومة الامتحانات الليبية

موقع منظومة الامتحانات الليبية، هو موقع رسمي منوط به الاستعلام عن نتائج التعليم الأساسي “الشهادة الإعدادية” ونتيجة الثانوية العامة إلكترونياً، لعدم تزاحم الطلاب على المدارس لمعرفة النتائج في ظل أنتشار وباء كوفيد 19 في البلاد وأعلنت وزارة التعليم أن الموقع تم تجهيزه وسوف يكون متاح للطلاب فور رفع النتائج عليه بكفاءة عالية، بعد أن تم تحديثه ليستوعب الضغط المتوقع من قبل الطلاب الراغبين في الاطلاع على نتائجهم.