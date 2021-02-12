هونج كونج تلحق بالصين وتوقف بث «بى بى سى» الدولية

جدة - نرمين السيد - أعلنت محطة الإذاعة والتلفزيون فى هونج كونج، اليوم الجمعة، وقف بثها لشبكة "بى بى سى وورلد نيوز"، اعتبارًا من مساء اليوم، وذلك فى أعقاب قرار الصين بمنع بث القناة الإخبارية التابعة لبريطانيا، لانتهاكها لوائح الإعلام الصينى.





وقال بيان لهيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية فى الصين، منتصف ليلة الجمعة، الموافق مطلع العام القمرى الصينى الجديد، إن تحقيقًا خلص إلى أن تغطية "بى بى سى" للصين "انتهكت بشكل خطير" لوائح وسائل الإعلام الصينية.

وأشار بيان الهيئة المنظمة إلى ضرورة أن "تتسم الأخبار بالصدق والنزاهة"، مؤكدًا أن برامج "بى بى سى" أضرت بالمصالح الوطنية للصين، وقوضت الوحدة الوطنية، مضيفًا أنه لهذه الأسباب لن تجدد رخصة بث القناة الناطقة بالإنجليزية فى العام المقبل.

كما أعلنت محطة الإذاعة والتلفزيون فى هونج كونج، فى وقت لاحق، أنها ستوقف بث خدمة "بى بى سى" الدولية، والذى يعمل هناك بين الساعة الـ11 مساء والـ7 صباحًا كل ليلة.

من جانبها، قالت "بى بى سى"، إنها "تشعر بخيبة أمل إزاء قرار الصين. فيما اعتبر وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، أن قرار الصين "تقييد غير مقبول لحرية الإعلام"، قائلاً إن القرار سيضر بسمعة الصين فى العالم.

ويأتى قرار الصين ردًا على خطوة اتخذتها بريطانيا قبل أسبوع، عندما ألغت هيئة تنظيم وسائل الإعلام البريطانية الرخصة الخاصة ببث شبكة تلفزيون الصين الدولية الناطقة بالإنجليزية "سى جى تى إن".