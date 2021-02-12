السعودية لـ مجلس الأمن: يجب محاسبة الحوثيين بعد استهداف مطار أبها

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية، بعث مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة، عبدالله بن يحيى المعلمى، برسالة إلى مجلس الأمن الدولى، بعد استهداف ميليشيا الحوثى الإرهابية لمطار أبها الدولى، يؤكد فيها على ضرورة محاسبة الحوثيين على هذه الجرائم وفق القانون الإنسانى الدولى.

وقال المعلمى فى رسالته إلى المنظمة الأممية، إنه بناء على تعليمات حكومته: "أكتب مرة أخرى بخصوص استمرار الأعمال العدائية العسكرية التى ترتكبها مليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة العربية السعودية، فى انتهاك صارخ للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وشدد المعلمى، على أن هذا العمل الإرهابى الذى يستهدف البنية التحتية المدنية ويهدد المسافرين المدنيين الأبرياء، هو جريمة حرب شنيعة، يجب محاسبة مليشيات الحوثى عليها.

وأشار مندوب السعودية إلى أن بلاده "ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وفقًا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية".