شاهد.. انفجار ضخم يهز مدينة روسية

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الجمعة، بأن انفجارًا ضخمًا وقع في مدينة فلاديكافكاز بروسيا.
وذكرت الوكالة أن الانفجار استهدف محل تجاري في شارع جاكاييف"، مشيرة إلى أن المحل التجاري المكون من طابق واحد انهار تمامًا جراء الانفجار دون وقوع حريق.
ولفتت الوكالة إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من سحب حارس المحل التجاري من تحت الأنقاض، موضحة أنه بحسب معلوماته لا يوجد أحد آخر مفقود جراء الانفجار.
وتشير الأسباب الأولية للحادث، أنه ناتج عن تسرب غاز، حيث تم تخزين اسطوانات الاكسجين في الطابق السفلي.
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