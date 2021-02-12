لبنان.. استياء فرنسي من رد فعل الرئاسة اللبنانية حول لقاء الحريري وماكرون

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن باريس مستاءة من استباق رئاسة الجمهورية اللبنانية لنتائج اجتماع باريس بين رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر إصدار بيان يؤكد على التمسك بالحقوق الدستورية للرئاسة الاولى التي لا تسمح بتقديم «التنازلات».

وقد جاء تأكيد الرئاسة الفرنسية على عدم نية ماكرون زيارة بيروت قبل تشكيل حكومة جديدة، كرد فعل واضح على عدم رضاه على كيفية إدارة ملف التشكيل من قبل الرئاسة اللبنانية.

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصدر بقصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لن يزور لبنان ما لم تتقدم الأمور في البلاد ويتم تشكيل حكومة.

وبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، التطورات الإقليمية والصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة وسبل تذليلها.

وأفاد مكتب الحريري، بأن الأخير لبى دعوة ماكرون إلى عشاء عمل في قصر الرئاسة الفرنسية الإليزية في باريس، وفقًا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأضاف أن اللقاء الذي دام ساعتين، تناول آخر التطورات الإقليمية ومساعي الحريري لترميم علاقات لبنان العربية وحشد الدعم له في مواجهة الأزمات التي يواجهها، إضافة إلى جهود فرنسا ورئيسها لتحضير الدعم الدولي للبنان فور تشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات اللازمة لوقف الانهيار الاقتصادي وإعادة إعمار ما تدمر في بيروت جراء انفجار المرفأ في أغسطس الماضي.

وأشار إلى أن الحريري في هذا السياق بحث وماكرون الصعوبات اللبنانية الداخلية التي تعترض تشكيل الحكومة، السبل الممكنة لتذليلها.