واشنطن: القدس تخضع لمفاوضات الحل النهائي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وضع مدينة القدس يخضع لمفاوضات الحل النهائي. وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، إن "القدس تخضع لمفاوضات الحل النهائي، وهذا الموقف لم يتغير". وشدد على أن عودة المساعدات الأمريكية إلى الفلسطينيين "مرهونة بتوافقها مع قيم واشنطن ومع المصالح الأمريكية".

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