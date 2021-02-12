نتيجة الثانوية الليبية الدور الثاني 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني

بدأ الطلاب الليبيين في ترقب إعلان نتيجة الثانوية الليبية الدور الثاني 2020، بعد أن أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني الليبية عبر موقعها على فيس بوك أن النتائج سوف تعلن الأحد القادم الموافق 2021/02/14، بمقر الوزارة في منطقة الهاني، بعد نهاية المؤتمر الصحفي الذي سيعقده السيد وزير التعليم / محمد عماري زايد، والذي سيعلن فيه تفاصيل النتيجة من النسبة العامة للنجاح، وقالت الوزارة أن مؤتمر إعلان النتيجة سوف يكون مقتصر على الوزير وبعض قيادات الوزارة، وسط أخذ كافة التدابير الاحترازية بسبب وباء كورونا المستجد، وبعد المؤتمر سوف يتم رفع النتيجة على موقع الوزارة مباشراً.

رابط نتيجة الثانوية الليبية الدور الثاني 2020

يمكن لجميع الطلبة الدخول على رابط منظومة الامتحانات الليبية التابع لوزارة التعليم الليبية، والاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس ورقم القيد للطلاب إلكترونياً، بعد اتباع خطوات الاستعلام التالية.

الدخول على موقع وزارة التعليم الليبية. أو الدخول على رابط منظومة الامتحانات الليبية الرسمي. كتابة رقم الجلوس الخاص بكل طالب ورقم القيد. الضغط على زر عرض النتائج سوف تظهر تفاصيل النتيجة “النسبة العامة للنجاح، والدرجات”.

خطوات الاستعلام عن النتيجة إلكترونياوزارة التعليم الليبية

وزارة التعليم الليبية من أنشط الوزارات في حكومة الوفاق الوطني، وتعمل بكل كفاءة في تسهيل العملية التعلمية على منسوبي التعليم في ليبيا، وأجراء كافة الخدمات من تعليم عن بعد ونتائج إلكترونياً بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع بسبب أنتشار وباء كورونا المستجد، ونجحت في أتمام أمتحانات الدور الأول بكفاءة والتيس جاءت النسبة العامة فيها 86% وهي نسبة ممتازة في ظل الظروف الحالية.

نتيجة الثانوية الليبية الدور الثاني

الشهادة الثانوية العامة من أهم الشهادات في مرحلة التعليم الأساسي، فهي التي على أثرها يتم تحديد مستقبل الطلاب أما الدخول إلي الجامعة وهو هدف كل الطلاب، أو الالتحاق بالتعليم الفني، لذا فأن النتيجة يهتم بها وينتظرها الطلاب وأولياء أمورهم بكل شغف للاطمئنان على مستقبلهم العلمي.