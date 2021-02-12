هنا رابط أبشر توظيف للتقديم على وظائف كلية الملك فهد الأمنية للنساء 1442 على رتبة جندي أول

رابط أبشر توظيف، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، عن توافر وظائف عسكرية في كلية الملك فهد الأمنية للنساء، على رتبة “جندي أول” من حملة شهادة الدبلوم وما فوق وفق شروط عامة سنقدمها لكم لاحقاً داخل المقال، تأتي هذه الوظائف لتلبية الاحتياجات الوظيفية الأمنية لوزارة الداخلية، وشددت الوزارة على المتقدمين للوظائف ضرورة التدقيق في تسجيل البيانات الشخصية لهم.

يبدأ غداً السبت التقديم على وظائف كلية الملك الفهد الأمنية من قبل النساء، التي يتوافر فيها الشروط العامة للتقديم والتي سنعرضها داخل المقال، ومن المتوقع أن يشهد رابط أبشر توظيف وزارة الداخلية ضغط من قبل الراغبين في التسجيل، نظراً لأن الوظائف العسكرية بها مميزات كبيرة من راتب مميز وتأمينات طبية وإجماعية ممتازة، ومميزات أخرى تجعل الوظيفة العسكرية هدف لكل شاب وفتاة في المملكة.

موعد التقديم على وظائف كلية الملك فهد الأمنية 1442

أعلنت الكلية عن بدأ التقديم على وظائف “جندي أول” أبتداءً من، يوم السبت القادم 2021/02/13 الموافق 1442/07/01 هجري، وينتهي التقديم يوم الخميس 2021/02/18 الموافق 1442/07/06 وفق الشروط العامة للتقديم.

الدخول على رابط المنصة الإلكترونية.

الدخول على أيقونة الوظائف المتاحة.

الدخول على الوظيفة المتاحة.

الموافقة على شروط التقديم للوظائف.

الضغط على زر تقديم طلب توظيف.

تسجيل البيانات الشخصة لصاحب طلب التوظيف الموجودة في طلب التقديم.

تسجيل الشهادة العلمية لمقدمة طلب التوظيف.

الضغط على زر حفظ الطلب.

طباعة الطلب وانتظار الرسالة النصية التي بها رقم الطلب.

الرتبة / الوظيفة المؤهل المطلوب التخصص جندي أول دبلوم سنتين فأعلى لغة إنجليزية، صيدلة، تمريض جندي أول دبلوم سنة فأعلى مساعد طبيب أسنان

رابط أبشر توظيف للتقديم على الوظائفالوظائف المتاحة والمؤهلات المطلوبةنبذة مختصرة عن كلية الملك فهد الأمنية

كلية الملك فهد الأمنية هي كلية أمنية حكومية تأسست عام 1935 ميلادي 1354 هجري، تقوم بتعليم خريجيها على الحياة الأمنية المنضبطة وتهدف إلي حماية واستقرار المملكة، وتثقيف رجال الأمن عن طريق عقد الدورات المتخصصة للضباط والمنتسبين لها لمواكبة التطورات لحظة باللحظة.

يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وفي حالة أن تكون متزوجة يجب أن يكون الزوج سعودي الجنسية. يجب أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك وغير محكوم عليها في قضايا مخلة بالشرف والأمانة. يجب أن تجتاز المتقدمة للوظائف أجراءات القبول واختبارات القبول وأن يتناسب الطول مع الوزن وفقاً للائحة الطبية المعمول بها. يجب أن تكون المتقدمة للوظائف حاصلة على مؤهل شهادة الدبلوم ويفضل الشهادات العليا. يجب أن تكون المتقدمة لم يسبق لها التعين في أي وظيفة عسكرية سابقاً أو أي هيئة عسكرية. يجب أن تكون المتقدمة لديها هوية وطنية مستقلة سارية المفعول. يجب أن تكون المتقدمة لها بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول بمسمى فني بالنسبة للوظائف الصحية.

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الشروط العامة للتقديم في الوظائف