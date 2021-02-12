انفجار قوي يهز متجرا روسيا ونجاة حارسه "بأعجوبة"

أعلنت السلطات الروسية أن انفجارا قويا نجم عما يشتبه بأنه تسرب غاز، وقع في "سوبر ماركت" بمدينة فلاديكافكاز، بجنوب روسيا، قبل ساعات من فتح أبوابه، الجمعة.

ولا يعتقد أن يكون الانفجار قد تسبب في مقتل أحد، وقال حارس المتجر إنه كان نائما داخل المبنى، لكنه نجا من الانفجار سالما "بأعجوبة".

وأضاف حارس المتجر: "غفوت عندما اقترب الصباح واستيقظت على دوي الانفجار. لقد زحفت خارجا من هناك ونجوت بأعجوبة"، وفقا لفيديو نشرته وكالة الأنباء الروسية.

وأظهرت لقطات جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي دخانا يتصاعد من موقع "السوبر ماركت" القريب من شقق سكنية.