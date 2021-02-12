أعلنت السلطات الروسية أن انفجارا قويا نجم عما يشتبه بأنه تسرب غاز، وقع في "سوبر ماركت" بمدينة فلاديكافكاز، بجنوب روسيا، قبل ساعات من فتح أبوابه، الجمعة.
ولا يعتقد أن يكون الانفجار قد تسبب في مقتل أحد، وقال حارس المتجر إنه كان نائما داخل المبنى، لكنه نجا من الانفجار سالما "بأعجوبة".
وأضاف حارس المتجر: "غفوت عندما اقترب الصباح واستيقظت على دوي الانفجار. لقد زحفت خارجا من هناك ونجوت بأعجوبة"، وفقا لفيديو نشرته وكالة الأنباء الروسية.
وأظهرت لقطات جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي دخانا يتصاعد من موقع "السوبر ماركت" القريب من شقق سكنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انفجار قوي يهز متجرا روسيا ونجاة حارسه "بأعجوبة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.