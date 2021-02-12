باكستان: مقتل 4 جنود و4 مسلحين متطرفين فى اشتباك على حدود أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وفى بيانه، قال الجيش الباكستانى فى إسلام أباد، إن الجيش يقوم بعمليات على حدود أفغانستان لمنع طالبان الباكستانية من تجميع صفوفها هناك، ومعاودة هجماتها الإرهابية على البلاد.

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