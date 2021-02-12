عاجل.. لقاء قريب بين البرهان ورئيس وزراء إثيوبيا فى جوبا بشأن الحدود

جدة - نرمين السيد - كشفت مصادر سودانية مطلعة لقناة "العربية"، اليوم الجمعة، عن أن لقاء قريبًا سيجمع بين الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكرى فى السودان، وأبى أحمد على، رئيس وزراء إثيوبيا، لبحث قضية الحدود بين البلدين.





وبحسب "العربية"، أوضحت المصادر السودانية أن لقاء البرهان ورئيس الوزراء الإثيوبى سيكون فى جوبا، بشأن الحدود. وتأتى الأنباء عن اللقاء المرتقب بعد أسابيع طويلة من اشتباكات ضارية بين قوات الجيش السودانى ونظيره الإثيوبى، فى منطقة الفشقة السودانية، والتى تمكنت القوات السودانية من تحريرها بعدما كانت تحتلها ميليشيات إثيوبية مدعومة من الجيش الإثيوبى.

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