لافروف: روسيا مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبى بسبب العقوبات

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الجمعة، إن موسكو مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبى فى حال فرضه عقوبات جديدة تشكل خطرًا على قطاعات حساسة من اقتصاد روسيا، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم".





وتتصاعد التوترات على نحو كبير بين روسيا والاتحاد الأوروبى، بعد قضية سجن المعارض الروسى أليكسى نافالنى، الأمر الذى رفضته أوروبا، واعتبره الكرميلن تدخلاً فى الشأن الروسى، ووصل التصعيد إلى حد تبادل طرد الدبلوماسيين بين موسكو ودول الاتحاد الأوروبى. وكان الكرملين أعلن فى وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لن يلقى كلمة فى "مؤتمر ميونيخ للأمن 2021"، عبر الفيديو، وسيقاطع المؤتمر المقرر انعقاده يومى 19 و20 فبراير الجارى.

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