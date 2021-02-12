قادة انقلاب ميانمار يعفون عن 23 ألف سجين لتخفيف الضغط على المعتقلات

جدة - نرمين السيد - أمر قادة الانقلاب العسكرى فى ميانمار، اليوم الجمعة، بالإفراج عن أكثر من 23 ألف سجين، وذلك بعد أسبوع من اعتقالات جديدة طالت حلفاء الزعيمة المخلوعة أونج سان سو تشى، فى إطار مساع لتخفيف الضغط على المعتقلات.





ووفقًا لما أوردته صحيفة "جلوبال نيو لايت أوف ميانمار"، التابعة للحكومة، فقد "ألغى مجلس إدارة الدولة عقوبة 23.314 سجينًا فى السجون والمعسكرات"، لافتة إلى أنه "سيتم إطلاق سراح 55 سجينًا أجنبيًا آخرين أيضًا"، حسبما جاء فى بيان منفصل. وأطاح انقلاب ميانمار بالزعيمة "أونج سو تشى"، التى كانت الحاكمة الفعلية للبلاد حتى مطلع فبراير، فيما تم توقيفها مع عشرات من الأعضاء الآخرين فى حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، بمن فى ذلك الرئيس وين ميينت، لينتهى بذلك عقد من الحكم المدنى. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على قائد الجيش فى ميانمار، وأفراد وكيانات ومسؤولين عن الانقلاب العسكرى، بقيادة مين أونج هلاينج.

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