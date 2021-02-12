الكرملين: بوتين سيقاطع مؤتمر ميونيخ للأمن فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لن يلقى كلمة فى "مؤتمر ميونيخ للأمن 2021"، عبر الفيديو، والمقرر انعقاده فى 19 و20 فبراير الجارى.





وفى تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، وردًا على سؤال الوكالة عن كلمة من بوتين فى المؤتمر، قال بيسكوف: "كلا". ويأتى قرار الرئيس الروسى على خلفية تصاعد التوترات بين روسيا والاتحاد الأوروبى، لاسيما ألمانيا، بعد قضية سجن المعارض الروسى أليكسى نافالنى، لدى عودته من برلين إلى موسكو، إذ تصاعد الأمر إلى حد تبادل طرد الدبلوماسيين بين الجانبين. ومن المقرر أن يشارك فى مؤتمر "ميونخ للأمن 2021"، الرئيس الأمريكى جو بايدن، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، وكذلك المبعوث الأمريكى المعنى بشؤون المناخ جون كيرى.

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